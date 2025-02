8 февруари – обезглавена е кралицата на Шотландия

Н а 8 февруари 1587 г. е екзекутирана Мери, кралицата на Шотландия. Мери I (рождено име: Мери Стюарт) е кралица на Шотландия, по-късно кралица на Франция (1559 – 1560) като съпруга на Франсоа II, също и претендентка за английския престол. За участието си в заговори срещу английската кралица Елизабет I е осъдена за държавна измяна и е екзекутирана.

