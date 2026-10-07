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7 ежедневни навика, които тихомълком съсипват зрението ни

С напредването на възрастта рискът от очни заболявания нараства, но много от уврежданията настъпват заради рутинни действия. Водещ американски професор по офталмология разкрива кои грешки правим ежедневно и как да съхраним зрението си за по-дълго

Стела Христова Стела Христова

7 октомври 2026, 08:50
7 ежедневни навика, които тихомълком съсипват зрението ни
Източник: iStock

Т ъй като продължителността на живота се увеличава, експертите предупреждават, че ежедневните ни навици могат да започнат да влияят върху здравето на очите много по-рано, отколкото очакваме.

Д-р Дъглас Лазаро, професор по офталмология в нюйоркския медицински център „NYU Langone Health“, алармира, че няколко популярни ежедневни действия тихомълком увреждат зрението ни.

Сред най-честите заболявания, свързани с възрастта, са глаукомата (която поразва зрителния нерв) и катарактата (перде на окото), при която очната леща се помътнява, блокира светлината и прави зрението размито.

Въпреки че генетичната предразположеност и естественото стареене остават основни причини за повечето очни проблеми, избягването на няколко масови грешки може значително да забави тяхното развитие и да запази зрението, коментира д-р Лазаро.

1. Пропускаме слънчевите очила

Макар че слънчевата светлина е полезна за цялостния метаболизъм и дълголетието, липсата на защита за очите води до ускорено увреждане на тъканите.

Д-р Лазаро се позовава на изследвания, според които продължителното излагане на ултравиолетови (UV) лъчи допринася за развитието на макулна дегенерация и прогресирането на катаракта.

В собствената му практика той забелязва притеснителна тенденция: катарактата вече се появява с 5 до 10 години по-рано в сравнение с данните отпреди три десетилетия. Според него това се дължи именно на засиленото влияние на UV лъчението. Лекарят препоръчва задължително носене на слънчеви очила при ярко време, за да се предпазят както лещата, така и ретината.

  • 2. Четене на слаба светлина

Четенето при лошо осветление увеличава напрежението в очите и затруднява фокусирането, особено с напредването на възрастта.

„С годините очите ни все по-трудно се адаптират към оскъдна светлина“, обяснява д-р Лазаро. „Ако планирате да четете, а денят навън не е достатъчно ярък или в помещението няма добра светлина, задължително подсилете осветлението.“, добавя той.

3. Нездравословно хранене

Балансираната и питателна диета предпазва зрението, тъй като намалява риска от диабет и сърдечносъдови заболявания, които пряко засягат очите.

„Хранителният режим е от ключово значение“, категоричен е д-р Лазаро. „Има предостатъчно доказателства, че лошето хранене влошава сърдечносъдовото здраве, а абсолютно същото важи и за очите.“, добавя той.

Високият холестерол и високото кръвно налягане могат значително да влошат диабетната ретинопатия, дори когато пациентите въобще не подозират, че тези показатели влияят на зрението им. Учените проучват и връзката между здравето на чревната микробиома и състоянието на ретината, макар че това изследване все още е в начален етап.

4. Обезводняване на организма

Друг много чест проблем с възрастта е синдромът на сухото око. При него намаленото производство на сълзи и липсата на мастни секрети водят до зачервяване, сърбеж и парене.

Това състояние се задълбочава от дехидратацията. Пиенето на достатъчно течности поддържа правилното овлажняване на роговицата.

„Винаги казваме на пациентите си, особено през лятото: пийте вода. Дехидратацията изсушава не само тялото, но и самата роговица“, предупреждава той.

5. Хронично недоспиване

Качественият сън е критично важен за целия организъм. Съществуват сериозни доказателства, че хората, които страда от безсъние или сънна апнея, са изложени на риск от повишено вътреочно налягане.

При пациентите със сънна апнея се наблюдава по-висока честота на глаукома и съдови заболявания на очите, аналогично на повишения им сърдечносъдов риск. Причината е, че лошият сън води до резки колебания в кръвообращението през нощта.

6. Навикът да търкаме очите си

Енергичното търкане на очите е основен рисков фактор за развитието на кератоконус – прогресивно заболяване, при което роговицата изтънява и придобива конусовидна форма.

Въпреки че мединските мнения се различават относно това дали търкането директно причинява заболяването, то със сигурност механично я деформира. Затова д-р Лазаро горещо съветва да изкореним този навик.

7 мита за зрението
7 снимки
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7. Отлагане на профилактичните прегледи

Тъй като глаукомата обикновено се развива без никакви начални симптоми, пълният офталмологичен преглед често е единственият начин тя да се открие навреме.

Именно затова заболяването е известно с коварния си прякор „тихият крадец на зрение“ – то може да доведе до пълна слепота, без пациентът да усети болка или ранен дефект. Единственият начин за улавяне на проблема е редовната диагностика.

Препоръката на д-р Лазаро е всички възрастни да се подлагат на годишен преглед, а не да чакат появата на първите проблеми. Старческото късогледство (пресбиопия) – естествената загуба на способност за фокусиране наблизо – обикновено се появява между 40 и 50 години и бързо налага използването на очила за четене.

Годишният преглед при специалист трябва да включва и скрининг за рак на кожата в зоната около очите, както и за тумори на клепачите, чиято честота също се увеличава с възрастта. Продължителното излагане на слънце е фактор не само за катаракта, но и за тези образувания, но открити в ранен етап, повечето от тях се отстраняват бързо и безпроблемно с локална интервенция.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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