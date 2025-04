У жасяващият геноцид в Руанда започва на 7 април 1994. Само за 100 дни около 800 000 души са избити в Руанда от етническите хуту екстремисти. Те бяха насочени към членове на малцинствената общност тутси, както и към техните политически опоненти, независимо от техния етнически произход дори и умерени хуту.

Как започнаха кланетата?

Около 85% от руандийците са хуту, но малцинството тутси отдавна доминира в страната. През 1959 г. хуту свалиха монархията на тутси и десетки хиляди тутси избягаха в съседни страни, включително Уганда. Група от изгнаници тутси сформира бунтовническа група, Патриотичният фронт на Руанда (RPF), която нахлу в Руанда през 1990 г. и битките продължават до сключването на мирно споразумение от 1993 г.

On April 21, 1994, during the Rwandan Genocide, the United Nations ordered 94% of troops to leave. However, Ghana's contingent of 454 soldiers disregarded the order and stayed throughout the genocide. By standing their ground, they helped save about 30,000 lives.#MythAndFact pic.twitter.com/QQdqhpcBpn