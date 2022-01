Ужасът в Руанда е открит в ДНК на поколенията

В продължение на 100 дни, започвайки от 6 април 1994 г., близо 800 000 етнически тутси бяха избити от хуту екстремисти, докато се опитват да ликвидират малцинствената група в Руанда.

Въпреки че бруталният геноцид вече е приключило ужасът от него живее в ДНК-то на жертвите тутси и тяхното потомство. Екип от учени от Университета на Южна Флорида откри

химически модификации в гените, свързани с психични разстройства при бременни жени и децата, които те са носили по време на геноцида.

Тези открития предполагат, че за разлика от генните мутации, тези химически „епигенетични“ модификации могат да имат бърз отговор на травма през поколенията. Проучването също така предоставя повече доказателства за теорията, известна като травма между поколенията, която гласи, че травмата може да бъде наследявана, защото има генетични промени в ДНК на човек.

