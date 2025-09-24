Любопитно

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи

24 септември 2025, 06:47
5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID
Източник: iStock/Getty Images

Г лавоболието е чест спътник на всяка настинка или вирусна инфекция. При заразяване с коронавирус обаче то има свои собствени, много специфични характеристики, които го отличават от обикновеното неразположение. Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи.

Кои са 5 признака, които показват, че имате главоболие от коронавирус, съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на Strona Zdrowia.

Къде и как се появява главоболие при COVID-19?

Въпреки че интензитетът може да варира, лекарите идентифицират няколко общи характеристики на тази болка:

  • Болка, която обхваща цялата глава
  • За разлика от мигрената, тя рядко е локализирана в една точка. Най-често това е дифузна, двустранна болка, усещана в челото, слепоочията и дори в задната част на главата.
  • Крампи или пулсиращ характер
  • Пациентите често го описват като силен натиск, усещане за „каска“ на главата или интензивно пулсиране.
  • Усилване по време на шофиране
  • Болката става много по-интензивна при всякакви движения, особено при накланяне на главата напред.
  • Резистентност към болкоуспокояващи

Често срещаните лекарства, като парацетамол или ибупрофен, може да не осигурят никакво облекчение или ефектът им ще бъде много краткотраен, след което болката ще се върне със същата интензивност.

9-те симптома на новия COVID вариант
9 снимки
болка в гърлото
грип хрема чаша чай жена
загуба на вкус и обоняние
кашлица

Продължителност

Главоболието при COVID-19 може да продължи повече от 3 дни, а понякога и през цялото заболяване. При някои пациенти то може да е един от първите симптоми на инфекция.

Какво да правите, ако хапчетата не помогнат?

Тъй като болката често е устойчива на медикаменти, струва си да се прибегне до доказани домашни методи, които ще помогнат за облекчаване на състоянието:

  • Пийте много течности.
  • Самата дехидратация причинява главоболие. Пийте вода, билкови чайове (лайка, мента, джинджифил).
  • Почивка.
  • Спете достатъчно и избягвайте всякакви физически натоварвания.
  • Студени компреси - Прилагането на студен компрес върху челото, слепоочията или врата може да осигури незабавно облекчение, особено ако имате треска.
  • Проветрете стаята
  • Престоят в задушна стая усилва болката. Редовното проветряване ще осигури свеж въздух.
  • Лек масаж
  • Нежен масаж на врата, раменете и слепоочията ще помогне за отпускане на напрегнатите мускули.

Кога трябва незабавно да посетите лекар?

Ако главоболието е изключително силно, продължително или е придружено от други тревожни симптоми, незабавно се консултирайте с лекар. Опасните признаци включват: скованост на врата, повръщане, висока температура, нарушено съзнание и слабост в крайниците.

Какви други симптоми има новият щам на COVID?

В момента в Европа доминира подвариант, един от първите симптоми на който е дрезгавост , която лесно може да се обърка с обикновена настинка.

Най-честите симптоми на COVID-19 също включват:

  • висока температура или втрисане;
  • кашлица;
  • загуба или промяна в обонянието или вкуса;
  • задух;
  • чувство на умора или изтощение;
  • мускулна болка;
  • болки в гърлото;
  • запушен нос или хрема;
  • загуба на апетит, диария.

Протичането на COVID-19 може да наподобява настинка или грип, но при някои хора симптомите могат да продължат много по-дълго, превръщайки се в така наречения „дълъг Covid“.

Източник: rbc.ua    
Главоболие COVID 19 Симптоми на коронавирус Характеристики на главоболието Лечение на главоболие Домашни методи Устойчивост към болкоуспокояващи Продължително главоболие Кога да посетите лекар Дълъг COVID COVID 19
Последвайте ни

По темата

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

pariteni.bg
5 най-чести заболявания при малките кученца

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 23 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 22 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

Новосформираният Национален борд по водите с първо заседание

България Преди 15 минути

Основната му цел е да координира действията за преодоляване на водната криза, както и да предоврати бъдещи такива

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 19 минути

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Украйна освободи Любомир Киров, той е в безопасност

Свят Преди 8 часа

Киров притежава както българско, така и украинско гражданство

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Свят Преди 8 часа

Зеленски заяви, че украинските войски са напреднали с около 360 квадратни километра

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 9 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 9 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 9 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 10 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 11 часа

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

България Преди 11 часа

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 12 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 12 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 13 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 13 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 13 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

<p>МВнР: Киров може да бъде мобилизиран в Украйна</p>

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

България Преди 13 часа

Българската страна следи внимателно развитието на случая

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Селска супа

Edna.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Коялипу не помогна на Леванте и Реал разби валенсианци

Gong.bg

Илия Груев пред DIEMA SPORT за Лийдс, Висшата лига и битката да върне България на голямата сцена

Gong.bg

Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале

Nova.bg

Експлозия близо до кралския дворец в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg