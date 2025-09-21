Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

К итайска журналистка, която вече излежава четиригодишна присъда заради документирането на ранните етапи на епидемията от COVID-19 в епицентъра на заразата, беше осъдена в петък на още четири години затвор, съобщиха от „Репортери без граници“ (RSF), цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Чжан Джан, на 42 години, е

осъдена по обвинение в „провокиране на раздори и предизвикване на проблеми“

– същото обвинение, заради което през декември 2020 г. получи първата си присъда, след като публикува лични разкази от централния град Ухан за ранното разпространение на коронавируса, съобщиха от международната организация за свобода на медиите, известна с френските си инициали RSF.

Китайското външно министерство не беше достъпно за коментар в неделя. Ройтерс не успя да установи дали журналистката е имала адвокатска защита.

„Тя трябва да бъде почитана в целия свят като „герой на информацията“, а не да бъде държана в брутални затворнически условия“, заяви в изявление Александра Белаковска, мениджър „Адвокация“ за Азия и Тихоокеанския регион в RSF.

„Нейните мъки и преследване трябва да приключат. Международната дипломатическа общност трябва да окаже натиск върху Пекин за нейното незабавно освобождаване“,

категорична е тя.

Чжан беше арестувана първоначално след месеци публикуване на разкази, включително видеа от препълнени болници и празни улици, които показваха по-мрачна ранна картина на болестта в сравнение с официалния разказ. Нейният адвокат по онова време, Жен Цюаню, каза, че Чжан смята, че е „преследвана за упражняване на свободата си на словото“.

Тя започна гладна стачка месец след ареста си, според съдебни документи, видени от Ройтерс, което доведе до това полицията да ѝ върже ръцете и да я храни насилствено чрез тръба, съобщиха тогава нейните адвокати.

Чжан беше освободена през май 2024 г., но задържана отново три месеца по-късно. Впоследствие беше официално арестувана и настанена в центъра за задържане „Пудун“ в Шанхай, съобщиха от RSF.

Присъдата от петък последвала след нейни публикации за нарушения на човешките права в Китай, казаха от RSF. Бившият ѝ адвокат Жен публикува в X, че новите обвинения се основават на нейни коментари в чуждестранни уебсайтове и че тя не бива да бъде смятана за виновна.

Китайските власти никога публично не са уточнявали за кои конкретни действия Чжан е обвинена.

„Това е вторият път, когато Чжан Джан е изправена пред съд по безпочвени обвинения, които не са нищо повече от откровено преследване заради журналистическата ѝ работа“, заяви Бех Лих И, директор за Азия и Тихоокеанския регион в базирания в Ню Йорк „Комитет за защита на журналистите“. „Китайските власти трябва да прекратят произволното ѝ задържане, да оттеглят всички обвинения и да я освободят незабавно“.

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF. Страната заема 178-о място от 180 държави и територии в Индекса за свобода на печата за 2025 г. на RSF.

Седмица преди последната присъда на Чжан, най-висшите законодатели в Китай приеха законопроект за ускоряване на реакциите при извънредни ситуации в областта на общественото здраве, позволявайки на гражданите да съобщават за извънредни ситуации, заобикаляйки обичайната йерархична структура на правителството.