Свят

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF

21 септември 2025, 10:10
Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда
Източник: iStock/GettyImages

К итайска журналистка, която вече излежава четиригодишна присъда заради документирането на ранните етапи на епидемията от COVID-19 в епицентъра на заразата, беше осъдена в петък на още четири години затвор, съобщиха от „Репортери без граници“ (RSF), цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Чжан Джан, на 42 години, е

осъдена по обвинение в „провокиране на раздори и предизвикване на проблеми“

– същото обвинение, заради което през декември 2020 г. получи първата си присъда, след като публикува лични разкази от централния град Ухан за ранното разпространение на коронавируса, съобщиха от международната организация за свобода на медиите, известна с френските си инициали RSF.

Китайското външно министерство не беше достъпно за коментар в неделя. Ройтерс не успя да установи дали журналистката е имала адвокатска защита.

„Тя трябва да бъде почитана в целия свят като „герой на информацията“, а не да бъде държана в брутални затворнически условия“, заяви в изявление Александра Белаковска, мениджър „Адвокация“ за Азия и Тихоокеанския регион в RSF.

„Нейните мъки и преследване трябва да приключат. Международната дипломатическа общност трябва да окаже натиск върху Пекин за нейното незабавно освобождаване“,

категорична е тя.

Чжан беше арестувана първоначално след месеци публикуване на разкази, включително видеа от препълнени болници и празни улици, които показваха по-мрачна ранна картина на болестта в сравнение с официалния разказ. Нейният адвокат по онова време, Жен Цюаню, каза, че Чжан смята, че е „преследвана за упражняване на свободата си на словото“.

Тя започна гладна стачка месец след ареста си, според съдебни документи, видени от Ройтерс, което доведе до това полицията да ѝ върже ръцете и да я храни насилствено чрез тръба, съобщиха тогава нейните адвокати.

Чжан беше освободена през май 2024 г., но задържана отново три месеца по-късно. Впоследствие беше официално арестувана и настанена в центъра за задържане „Пудун“ в Шанхай, съобщиха от RSF.

Присъдата от петък последвала след нейни публикации за нарушения на човешките права в Китай, казаха от RSF. Бившият ѝ адвокат Жен публикува в X, че новите обвинения се основават на нейни коментари в чуждестранни уебсайтове и че тя не бива да бъде смятана за виновна.

Китайските власти никога публично не са уточнявали за кои конкретни действия Чжан е обвинена.

„Това е вторият път, когато Чжан Джан е изправена пред съд по безпочвени обвинения, които не са нищо повече от откровено преследване заради журналистическата ѝ работа“, заяви Бех Лих И, директор за Азия и Тихоокеанския регион в базирания в Ню Йорк „Комитет за защита на журналистите“. „Китайските власти трябва да прекратят произволното ѝ задържане, да оттеглят всички обвинения и да я освободят незабавно“.

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF. Страната заема 178-о място от 180 държави и територии в Индекса за свобода на печата за 2025 г. на RSF.

Седмица преди последната присъда на Чжан, най-висшите законодатели в Китай приеха законопроект за ускоряване на реакциите при извънредни ситуации в областта на общественото здраве, позволявайки на гражданите да съобщават за извънредни ситуации, заобикаляйки обичайната йерархична структура на правителството.

По темата

Източник: Reuters    
Чжан Джан Китай журналистка COVID-19 Ухан затвор свобода на словото Репортери без граници човешки права
Последвайте ни
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Колко пъти на ден се изхождат котките

Колко пъти на ден се изхождат котките

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 9 минути

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират</p>

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Любопитно Преди 26 минути

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 3 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Сара Фъргюсън

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Свят Преди 4 часа

Имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 4 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 4 часа

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Любопитно Преди 4 часа

Турция вече не е номер едно

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 12 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 12 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 12 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 13 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 13 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 14 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 14 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

21 септември 2025: Денят, в който Вселената ни дава нов шанс

Edna.bg

8 есенни дестинации, идеални за пътуване извън България

Edna.bg

Асистентът на Алегри: Изключително представяне на Милан в защита

Gong.bg

Андре Онана с феноменална асистенция в Турция

Gong.bg

Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета

Nova.bg

Балабанов: България върви към пълен мандат на това управление

Nova.bg