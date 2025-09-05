Любопитно

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

5 септември 2025, 06:28
С лед 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа. Назовани са пет витамина, които помагат за укрепване на имунната система, поддържат костите и сърцето и поддържат умствената яснота и жизненост.

Витамин D

За много възрастни хора излагането на слънце може да не е достатъчно, за да поддържа стабилни нива на витамин D. Това е така, защото с напредване на възрастта тялото става по-неефективно при синтезирането на витамин D от слънчева светлина.

Списание Nutrients посочва, че поддържането на оптимални нива на витамин D е важно не само за поддържане на здравето на костите и имунитета, но може също така да помогне за регулиране на нивата на кръвната захар и за подпомагане на здравето на сърцето.

Малко храни осигуряват достатъчно витамин D, а прекаленото излагане на слънце може да бъде вредно, така че приемът на добавки е ефективен начин за поддържане на здравословни нива.

Витамин B12

Получаването на нужното количество витамин B12 след 60-годишна възраст не винаги е лесно. С напредване на възрастта способността на тялото ни да абсорбира витамин B12 естествено намалява поради по-малкото производство на стомашна киселина и промените в стомашно-чревния тракт.

Според Националните здравни институти (NIH) витамин B12 е от решаващо значение за поддържане на когнитивната функция, енергийните нива, здравето на нервите и цялостната жизненост. Той подпомага производството на червени кръвни клетки и помага за поддържането на миелиновата обвивка, която защитава нервните клетки.

Недостигът може да доведе до симптоми като умора, проблеми с паметта и дори увреждане на нервите.

Омега-3 мастни киселини

Уебсайтът на Cureus казва, че за да останете енергични и здрави след 60-годишна възраст, си струва да увеличите приема на омега-3 мастни киселини. Хранителната добавка с омега-3 осигурява високи нива на омега-3 мастни киселини EPA и DHA, поддържайки здравето на мозъка с напредване на възрастта.

По-специално, омега-3 мастните киселини могат да помогнат за подобряване на паметта и когнитивните функции, потенциално намалявайки свързания с възрастта когнитивен спад.

Витамин С

Витамин С е жизненоважно хранително вещество за възрастните хора, което подпомага множество аспекти на здравето, включително имунната функция, здравето на кожата и цялостната жизненост. Според NIH с напредване на възрастта имунната ни система става по-малко ефективна, което ни прави по-уязвими към инфекции. Тя е необходима и за производството на колаген, който поддържа кожата ни еластична и помага за заздравяването на рани.

Освен това има антиоксидантни свойства, които предпазват клетките от оксидативен стрес, който увеличава риска от свързани с възрастта заболявания, като сърдечни заболявания, диабет и невродегенеративни заболявания.

Калций

Калцият е важен не само за здрави кости в младостта, но остава също толкова важен и с напредване на възрастта. Способността на тялото да го абсорбира от храната обаче може да намалее, което увеличава риска от костна загуба и фрактури.

Списанието Nutrients обясни, че хората над 60 години често се нуждаят от повече калций, за да поддържат здравето на костите си и да предотвратят калциевия дефицит.

За по-добро усвояване и ефективност, калциевите добавки често се комбинират с витамин D и витамин К2.

