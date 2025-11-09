Любопитно

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

Яйцата са едни от най-недооценените храни

9 ноември 2025, 07:05
5 факта за яйцата, които ще ви изненадат
Източник: iStock

Я йцата са едни от най-недооценените храни. Те не само са богати на протеини, но и подобряват мозъчната функция и зрението. Ето пет изненадващи причини да ги добавите към диетата си.

Жълтъкът има по-висока хранителна стойност от белтъка.

Бялата част на кокошето яйце се състои главно от вода и протеин. Почти всички хранителни вещества са концентрирани в  жълтъка. Едно яйце съдържа :

  • 2-3 грама здравословни ненаситени мазнини;
  • 1,24 мкг витамин D;
  • 35,7 мкг фолиева киселина;
  • 5,7 мг магнезий;
  • 15,6 мкг селен;
  • 66,4 мг калий;
  • 24 мг калций.

Яйцата са също прост и сравнително евтин източник на витамин А, желязо, витамини B12, B2 и цинк.

Кои са 20-те най-вкусни ястия с яйца по света?
20 снимки
яйца
яйца
яйца
яйца

Холестеролът в яйцата не е страшен

Яйцата наистина са с високо съдържание на холестерол, с приблизително 207 мг на яйце. Това е повече от половината от препоръчителния дневен прием. Хранителният холестерол обаче представлява само 20% от общия прием на холестерол; останалите  80% се произвеждат в черния дроб. Следователно, допълнителният холестерол от яйцата не е критичен за хора с  нормален липиден профил.

Освен това, когато хората говорят за вредата от холестерола, те имат предвид високи нива на липопротеини с ниска плътност или „лош“ холестерол. Именно този холестерол се натрупва в кръвоносните съдове и води до атеросклероза. Липопротеините с висока плътност  или „добрият“ холестерол се връщат в черния дроб и се елиминират от тялото и следователно се считат за относително безвредни.

Изследванията показват, че яйцата, напротив, спомагат за подобряване на баланса на „лошия“ и „добрия“ холестерол. В  експеримент на Университета на Кънектикът , доброволци, които са яли по три яйца на ден в продължение на 12 седмици, са имали повишаване на „добрия“ холестерол и намаляване на „лошия“.

Купените от магазина яйца не са по-лоши от фермерските яйца

Условията, в които се отглеждат кокошките, влияят върху  състава и вкуса на яйцата им. Кокошките, отглеждани на свобода във фермите, имат достъп до естествени източници на хранителни вещества. Това води до яйца, съдържащи повече витамин Е и омега-3 мастни киселини. Проучване на университета в Кеймбридж установи , че закупените от магазина яйца не се различават съществено от отглежданите във ферма яйца по отношение на нивата на аминокиселини, мазнини, мастни киселини, холестерол, натрий и калий .

Има малка разлика в съдържанието на калций, желязо и витамини B, E и A. Тази разлика може да е значителна, ако яйцата са основният източник на хранителни вещества в диетата. При балансирана и разнообразна диета, фермерските яйца нямат ясни предимства пред купените от магазина.

Източник: rambler.ru    
Яйца Хранителна стойност Протеини Холестерол Здравословно хранене Витамини и минерали Жълтък Мазнини Ползи за здравето Фермерски яйца
Последвайте ни

По темата

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Waze не е перфектен: 4 неща, които Google Maps правят по-добре

Waze не е перфектен: 4 неща, които Google Maps правят по-добре

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 2 дни
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 дни

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Свят Преди 52 минути

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

Нов мощен тайфун приближава Филипините

Нов мощен тайфун приближава Филипините

Свят Преди 59 минути

Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 10 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Почина Антъни Грей – журналистът, издържал две години в китайски плен

Свят Преди 10 часа

Британският журналист и писател Антъни Кийт Грей, който през 1967–1969 г. бе задържан в Китай по време на Културна революция, е починал на 11 октомври 2025 г.

<p>Обявиха номинациите за &bdquo;Грами&ldquo; 2026</p>

Обявиха номинациите за „Грами“ 2026 – защо Тейлър Суифт липсва от списъка?

Любопитно Преди 10 часа

Церемонията ще се състои на 1 февруари 2026 г.

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Къде изчезна Сергей Лавров? Ще се окаже ли отсъствието му най-големият удар по Путин

Свят Преди 12 часа

Говори се за нарастващ разрив между двамата още от миналия месец, когато Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

България Преди 12 часа

Стефани е намерена в Железница при роднини, слязла е сама от планината

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Шон „Диди“ Комбс хванат да пие „домашен алкохол“ в затвора

Любопитно Преди 12 часа

Напитката съдържала захар, газирана напитка и ябълки, които се смесвали и ферментирали около две седмици, за да се превърнат в алкохол

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

България Преди 13 часа

Повдигнатото обвинение е за използване на платежен инструмент без знанието на собственика

Има ли български корени Цеца Величкович

Има ли български корени Цеца Величкович

Любопитно Преди 13 часа

Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Джо Байдън: Тръмп разрушава Белия дом и цялата страна

Свят Преди 13 часа

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Атижа: Какво се случва с Марио от Big Brother? Никой не знае! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

Румънецът, причинил смъртта на 6 мигранти, остава за постоянно в ареста

България Преди 14 часа

Автомобилът, управляван от него, самокатастрофира и загинаха 6 от общо 9 превозвани мигранти

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа по сделка с "Хамас"

Свят Преди 15 часа

Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Чудните ползи на зеления чай матча, които не бива да подминаваш

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 ноември, неделя

Edna.bg

Гуардиола с юбилей №1000 в огнен сблъсък Ман Сити – Ливърпул

Gong.bg

Монтана търси изход от кризата срещу набралия скорост Славия

Gong.bg

Мъгливо, но по-топло в неделя

Nova.bg

Умен бастун, роботи археолози и дронове: Ученици от цялата страна показаха иновации, които впечатляват света

Nova.bg