5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

Я йцата са едни от най-недооценените храни. Те не само са богати на протеини, но и подобряват мозъчната функция и зрението. Ето пет изненадващи причини да ги добавите към диетата си.

Жълтъкът има по-висока хранителна стойност от белтъка.

Бялата част на кокошето яйце се състои главно от вода и протеин. Почти всички хранителни вещества са концентрирани в жълтъка. Едно яйце съдържа :

2-3 грама здравословни ненаситени мазнини;

1,24 мкг витамин D;

35,7 мкг фолиева киселина;

5,7 мг магнезий;

15,6 мкг селен;

66,4 мг калий;

24 мг калций.

Яйцата са също прост и сравнително евтин източник на витамин А, желязо, витамини B12, B2 и цинк.

Холестеролът в яйцата не е страшен

Яйцата наистина са с високо съдържание на холестерол, с приблизително 207 мг на яйце. Това е повече от половината от препоръчителния дневен прием. Хранителният холестерол обаче представлява само 20% от общия прием на холестерол; останалите 80% се произвеждат в черния дроб. Следователно, допълнителният холестерол от яйцата не е критичен за хора с нормален липиден профил.

Освен това, когато хората говорят за вредата от холестерола, те имат предвид високи нива на липопротеини с ниска плътност или „лош“ холестерол. Именно този холестерол се натрупва в кръвоносните съдове и води до атеросклероза. Липопротеините с висока плътност или „добрият“ холестерол се връщат в черния дроб и се елиминират от тялото и следователно се считат за относително безвредни.

Изследванията показват, че яйцата, напротив, спомагат за подобряване на баланса на „лошия“ и „добрия“ холестерол. В експеримент на Университета на Кънектикът , доброволци, които са яли по три яйца на ден в продължение на 12 седмици, са имали повишаване на „добрия“ холестерол и намаляване на „лошия“.

Купените от магазина яйца не са по-лоши от фермерските яйца

Условията, в които се отглеждат кокошките, влияят върху състава и вкуса на яйцата им. Кокошките, отглеждани на свобода във фермите, имат достъп до естествени източници на хранителни вещества. Това води до яйца, съдържащи повече витамин Е и омега-3 мастни киселини. Проучване на университета в Кеймбридж установи , че закупените от магазина яйца не се различават съществено от отглежданите във ферма яйца по отношение на нивата на аминокиселини, мазнини, мастни киселини, холестерол, натрий и калий .

Има малка разлика в съдържанието на калций, желязо и витамини B, E и A. Тази разлика може да е значителна, ако яйцата са основният източник на хранителни вещества в диетата. При балансирана и разнообразна диета, фермерските яйца нямат ясни предимства пред купените от магазина.