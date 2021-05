4-годишно момче похарчи близо $3000 за сладолед

Ч етиригодишно момче от Бруклин на име Ноа "случайно" похарчи близо 3 000 долара за сладолед във формата на любимия му герой – Спондж Боб, пише британският вестник The Independent.

Въпреки факта, че очевидно става дума за грешка, Amazon отказа да върне средствата на майката на Ноa - Дженифър Брайънт, която е майка на три деца и учи за социален работник в Нюйоркския университет.

Според кампания за набиране на средства, публикувана на уебсайта GoFundMe, стартирана от приятелката на майката на Ноa, Кейти Шлос, очарователният почитател на Спондж Боб успял да поръча сладолед за 2 618 долара и да го изпрати на адреса на леля си.

Майката на малчугана е притеснена как ще плати поръчката на сина си в допълнение към студентския заем и разходите, които прави за издръжката на семейството си.

