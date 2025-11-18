Защо принц Уилям нарушава кралските правила заради своето мъчително детство

П ринц Уилям нарушава традиционните кралски правила за родителство, воден от спомените за собственото си мъчително детство. Наследникът на британския трон открито защитава децата си, след като сам е преживял години на болка и драма.

Твърдението беше направено от редица кралски експерти, след като бразилският телевизионен водещ Лучано Хък интервюира принца на Уелс по време на посещението му в Бразилия за наградите Earthshot Prize, пише Fox News.

По време на разговора Уилям сподели, че той и съпругата му Кейт Мидълтън говорят открито с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи за диагнозата ѝ за рак и за лечението ѝ. „Криенето на неща от тях не работи“, каза 43-годишният принц.

Кралски експерти заявиха пред Fox News Digital, че не са изненадани, че Уилям „пренаписва“ кралския наръчник, като отглежда децата си с честност, близост и единство.

„Младият принц Уилям носеше бремето от нещастната и разрушителна връзка на родителите си“, обясни британската телевизионна водеща и фотографка Хелена Чард. „Връзката им беше разпадната и в резултат на това принц Уилям и принц Хари – но особено Уилям – се чувстваха тъжни, безпомощни и, предполагам, несигурни. Принц Уилям и принцеса Катрин работят усилено, за да информират децата си за всичко.“

„Те не искат децата им да чуят опустошителни новини от някой друг“, добави Чард. „Правят правилното, като подхождат към всичко по подходящ за възрастта начин. Те отглеждат силно, устойчиво, самоуверено и уважително младо семейство – добър знак за бъдещето на монархията.“

През 2024 г. както 76-годишният крал Чарлз, така и 43-годишната Кейт бяха диагностицирани с рак. Уилям, който призна, че всяко семейство има свои „предизвикателства“, заяви: „Мисля, че е много индивидуално и зависи от момента как се справяте с тези проблеми.“ Той подчерта, че двамата с Кейт „са избрали да общуват много повече с децата си“.

„Това си има своите добри и лоши страни“, каза още принцът. „Понякога усещаш, че споделяш твърде много с тях – вероятно не бива. Но в повечето случаи криенето на неща от тях не работи.“ Уилям подчерта, че откритостта е важна, за да не се чувстват децата „тревожни“ от неизяснени въпроси. „Има много повече въпроси, когато няма отговори“, добави той. „Но винаги трябва да се намира баланс – всеки родител знае това. Става въпрос за: „Колко да кажа? Какво да кажа? Кога да кажа?“ Няма ръководство за родителството – просто следваш инстинкта си.“

Според Чард, Уилям винаги е бил решен да даде на децата си „балансиран, щастлив и здравословен живот“, въпреки че живеят под постоянно обществено внимание. „Той знае, че родителите трябва да бъдат честни с децата си, колкото и трудна или болезнена да е ситуацията“, каза тя. „Това изгражда доверие, уважение и самочувствие.“

Кралският коментатор Ричард Фицуилямс допълни пред Fox News Digital, че миналото е дало на Уилям много уроци за семейството. Като дете той става свидетел на публичното разпадане на брака на родителите си. През 1995 г. майка му, принцеса Даяна, участва в прочутото интервю за „Панорама“, в което казва: „В този брак бяхме трима, така че беше малко пренаселено.“

„Отношението на Уилям е повлияно от детството му и от публичния характер на войната между родителите му, особено от дебакъла с „Панорама““, твърди Фицуилямс. „Уилям беше ужасен от това, което майка му беше направила, когато беше в Итън. Смъртта ѝ също го засегна по много различен начин от Хари. От самото начало той се опитваше да отглежда децата си възможно най-нормално и строго защитава техния личен живот.“

„Знаехме, че той и Катрин ще решат да споделят новината, че тя има рак, по подходящ начин“, добави експертът. „Нямаше как това да остане скрито, а с диагноза и на краля, трудностите за двама висши членове на кралското семейство бяха значителни, особено предвид огромния обществен натиск върху монархията.“

„Целта на споделянето беше да предложи подкрепа и ръководство на други в подобна ситуация“, продължи Фицуилямс. „Начинът, по който Катрин се справи – чрез трогателни и интимни видеа – е невероятен. Те очевидно са изградили план при „бруталните“ обстоятелства, както ги описа Уилям.“

Подобно на много родители, Уилям признава, че не бърза да гледа как децата му растат. Той се наслаждава на малките, обикновени моменти, които ги карат да се чувстват като нормално семейство. Пред Хък принцът призна, че е „наистина трудно“ да предпази децата от вредите на социалните мрежи и интернет.

„Нашите деца нямат телефони“, каза той. „Мисля, че когато Джордж премине в средно училище, може би ще има телефон без интернет. И честно казано, това вече става малко напрегнат въпрос. Но мисля, че той разбира защо.“

„Обясняваме защо не смятаме, че е подходящо“, продължи Уилям. „Проблемът е достъпът до интернет. Децата виждат прекалено много неща, които не би трябвало да виждат. Така че наличието на телефон само за обаждания и съобщения – стария тип „тухлен телефон“, както ги наричат – е напълно достатъчно.“

Уилям дори се пошегува, че вече е като „таксиметров шофьор“ за децата си – води ги на срещи за игра и спортни занимания и заедно с Кейт се редува да ги оставя и взима от училище.

„Откровеният подход на принц Уилям несъмнено произтича от желанието да избегне объркването, което беляза неговото детство и доведе до още повече болка и кралски драми“, каза експертът по британското кралско семейство Хилари Фордуич. Чарлз и Даяна се разделят през 1992 г., а разводът им е финализиран през 1996 г. – година преди внезапната смърт на Даяна на 36 години.

„Уилям вярва, че трябва да се справят с трудностите заедно, като „нормално семейство““, поясни Фордуич. „Откровеността към децата е много по-добър начин за изграждане на доверие, емоционална устойчивост и семейно единство. Той се старае да отговаря на всички техни въпроси, да поощрява любопитството им и да ги кара да се чувстват включени и обединени.“

Когато Кейт обяви диагнозата си, тя изтъкна, че двамата с Уилям са отделили време, за да „обяснят всичко на децата си“ преди новината да стане публична. Принцесата завърши лечението си през септември 2024 г., а в началото на тази година съобщи, че е в ремисия.

По време на участие в сериала на Юджийн Леви „Неохотният пътешественик“ Уилям призна, че 2024 г. е била „най-трудната година“ в живота му.

„Всеки има свои механизми за справяне, а децата постоянно се учат и адаптират“, каза принцът. „Опитваме се да им дадем сигурността и безопасността, от които се нуждаят. Ние сме много открито семейство – говорим за нещата, които ни тревожат – но никога не знаеш какви последствия може да има това. Затова е важно да бъдем един до друг и да уверим децата, че всичко е наред.“