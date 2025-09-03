3 септември: Аферата „Мис Стоун“

На 3 септември 1901 г. в планините на Македония се разиграва драматичен инцидент, който ще остане в историята като аферата „Мис Стоун“. Протестантската мисионерка мис Елен Стоун и бременната Катерина Цилка са отвлечени от четници на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), ръководени от Яне Сандански и Христо Чернопеев, с искане за откуп от 100 000 щатски долара.

Мис Стоун, родена в САЩ, и Катерина Цилка, българска учителка, пътуват заедно през планините на Македония, когато са пресрещнати и отвлечени от четата. Четниците, облечени в турски облекла и говорещи на турски език, създават впечатление, че отвличането е извършено от турци, за да избегнат подозрения.

Двете жени са държани в плен в планинските райони на Македония. Въпреки трудните условия, те успяват да запазят спокойствие и да се подкрепят взаимно. Мис Стоун, с нейния опит и образование, се грижи за Катерина, като я успокоява и я подготвя за предстоящото майчинство.

Освобождението

След месеци на преговори и дипломатически усилия, на 18 януари 1902 г. е платен откуп от 14 000 османски златни лири. На 2 февруари 1902 г. мис Стоун и Катерина Цилка са освободени в близост до Струмица. Тяхното освобождение е посрещнато с облекчение и радост както в България, така и в САЩ.

Аферата „Мис Стоун“ е широко отразена в медиите и често се нарича „първата модерна кризисна ситуация със заложници“. Тя поставя въпроси за моралните и политическите аспекти на революционната борба и международните отношения. Също така, тя подчертава сложността на ситуацията в Македония по време на Османската империя и усилията на местните хора за национално освобождение.

Циклон Б

На 3 септември 1941 г. в концентрационния лагер Освиенцим за първи път е използван отровният газ Циклон Б (Zyklon B) за масово убийство. Това се случва в мазето на блок №11, където са убити около 600 съветски военнопленници и 250 болни полски затворници. Те са задушени до смърт с този химически агент, който по-късно ще се използва в индустриализирания процес на Холокоста.

Циклон Б е търговското наименование на хидроген цианид (HCN), химическо съединение, което пречи на организма да използва кислорода ефективно. При вдишване, той блокира клетъчната дишане, като нарушава електронния транспорт в митохондриите, което води до увреждане на белите дробове, съдовата система, сърцето и, в крайна сметка, на мозъка. Първоначалните симптоми на експозиция включват замаяност, гадене и повръщане, ускорен пулс и дишане. Без бързо лечение, излагането може да бъде фатално.

Циклон Б първоначално е разработен като пестицид, но по време на Втората световна война нацистите го адаптират за използване в газови камери.

Това решение е част от нацисткия план за „окончателно решение“ на еврейския въпрос, което води до масово унищожение на евреи и други малцинства. Циклон Б става символ на индустриализираната жестокост и е един от най-ужасните елементи на Холокоста.

Този зловещ метод на убиване е част от „Окончателното решение на еврейския въпрос“ – планът на нацистите за унищожение на европейските евреи. В следващите години десетки хиляди хора ще бъдат убити с Циклон Б в Освиенцим, а лагерът ще се превърне в място на нечовешко страдание и символ на ужасите на Холокоста.

