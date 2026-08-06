3 грешки при слънцезащитата, за които дори не подозирате, че правите

М ислите ли, че сте напълно защитени от вредните слънчеви лъчи през горещите летни дни? Дерматолозите предупреждават, че много хора подценяват ключови детайли в ежедневната си рутина, което значително увеличава риска от преждевременно стареене на кожата и развитие на ракови заболявания.

Think you’re playing it safe in the sun?



Make sure you’re not making these common sun mistakes that can increase skin cancer risk: https://t.co/X2MZ3sJZax — The Washington Post (@washingtonpost) August 3, 2026

Ето кои са трите най-често срещани грешки, които вероятно допускате, без дори да осъзнавате:

1. Нанасяте крайно недостатъчно количество слънцезащитен продукт

Повечето хора използват едва половината или дори една трета от необходимото количество слънцезащитен крем. За да си осигурите фактора на защита, посочен върху опаковката, експертите препоръчват да използвате около 30 милилитра продукт за цялото тяло — количество, достатъчно да напълни една стандартна чашка за шотове.

Освен това продуктът трябва да се нанася отново на всеки два часа, както и незабавно след плуване или потене, независимо дали кремът е водоустойчив.

2. Пропускате защитата, когато сте на закрито или в колата

Много хора вярват, че щом не са директно под открито небе, кожата им е в безопасност. Проучвания обаче показват интересна тенденция: в редица страни ракът на кожата се развива по-често от лявата страна на тялото. Причината за това е излагането на ултравиолетови лъчи по време на шофиране.

Стандартните стъкла на автомобилите и прозорците у дома или в офиса спират само UVB лъчите (които причиняват изгаряне), но пропускат UVA лъчите, които проникват надълбоко в кожата, увреждат нейната ДНК структура и ускоряват стареенето. Ето защо слънцезащитата е задължителна и когато работите близо до прозорец или прекарвате време в автомобила.

3. Стремите се към „здравословен“ тен

От медицинска гледна точка няма такова нещо като безопасен тен. Потъмняването на кожата не е знак за здраве, а защитна реакция на организма в отговор на увреждането, причинено от UV лъчите. Когато кожата се съпостави с радиация, тя произвежда повече меланин, за да се защити от последващи увреждания.

Още по-опасна е употребата на солариуми. Скорошни медицински изследвания потвърждават, че изкуственият тен увеличава риска от развитие на меланом — най-агресивната форма на рак на кожата — близо три пъти.