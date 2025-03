29 март: Рагнар Лодброк, Теракотената армия и Серей Антонов

Н а 29 март 845 г. започва викингската обсада на Париж. Силите на викингите са ръководени от северния вожд Рагнар. Флотата от 120 викингски кораба, превозваща хиляди воини, навлиза в Сена през март и плава нагоре по реката.

Франкският крал Чарлз Плешивия събира по-малка армия

в отговор, но след като викингите побеждавата една дивизия, съставляваща половината от армията, останалите франкски сили се оттеглят.

Викингите стигнахат до Париж в края на месеца, по време на Великден. Те ограбват и окупират града, оттегляйки се, след като Карл Плешивия плаща откуп от 7000 френски ливри (2570 кг) в злато и сребро.

Теракотената армия

На 29 март 1974 г. група фермери – Янг Жифа, неговите петима братя и съседът им Уанг Пужи, които копаят кладенец на около 1,5 километра източно от гробницата на император Цин в планината Ли – регион, пълен с подземни извори, откриват Теракотената армия.

В продължение на векове случайни доклади споменават части от теракотени фигури и фрагменти от некропола Цин – керемиди, тухли и парчета зидария. Откритието през 1974 г. подтиква китайски археолози, включително Жао Кангмин, да проучат района, разкривайки най-голямата група керамични фигурки, откривана някога. Оттогава в района е изграден музеен комплекс, като най-голямата яма е оградена с покривна конструкция.

Теракотената армия е колекция от теракотени скулптури, изобразяващи армиите на Цин Ши Хуанг, първият император на Китай. Това е форма на погребално изкуство,

погребано с императора през 210–209 г. пр. н. е. с цел да го защитaва в задгробния му живот.

Фигурите варират по височина според ранга си, като най-високи са генералите. Фигурите включват воини, колесници и коне. Изчисления от 2007 г. бяха, че трите ями, съдържащи Теракотената армия, съдържат повече от 8000 войници, 130 колесници с 520 коня и 150 кавалерийски коня, повечето от които остават на място в ямите близо до мавзолея на Цин Ши Хуанг. Други, невоенни фигури от теракота оттогава са открити в други ями, включително тези на длъжностни лица, акробати, силни мъже и музиканти.

Теракотената армия е част от много по-голям некропол с площ приблизително 98 квадратни километра. Некрополът е построен като микрокосмос на императорския дворец или комплекс и обхваща голяма площ около гробната могила на първия император. Земната гробна могила се намира в подножието на планината Ли, изградена е в пирамидална форма и е заобиколена от две солидно изградени стени от набита пръст с входове. Некрополът се състои от няколко офиса, зали, конюшни, други структури, както и императорски парк, разположен около гробната могила.

Воините стоят на стража на изток от гробницата.

До 5 метра червеникава песъчлива почва се е натрупала над мястото през двете хилядолетия след построяването му, но археолозите са открили доказателства за по-ранни смущения на мястото. По време на разкопките близо до гробната могила на планината Ли археолозите откриха няколко гроба, датиращи от XVIII и XIX в., където копачи очевидно са ударили теракотени фрагменти. Те бяха изхвърлени като безполезни и използвани заедно с пръстта за запълване на разкопките.

The Terra Cotta Army in China is generally shown as uncolored



But they were actually painted



Гробницата

Гробницата на императора изглежда е херметически затворено пространство с размери приблизително 100 на 75 метра. Тя остава неотворена, вероятно поради опасения относно запазването на нейните артефакти. Например, след разкопките на Теракотената армия, боядисаната повърхност на някои теракотени фигури започна да се лющи и избледнява. Лакът, покриващ боята, може да се накъдри за петнадесет секунди, след като бъде изложен на сухия въздух на Сиан, и може да се отлепи само за четири минути.

Сергей Антонов

На тази дата през 1986 г. Римският наказателен съд издава оправдателна присъда срещу българина Сергей Антонов, обвинен за участие в атентата срещу папа Йоан Павел II през 1981 г.

На 13 май 1981 г. точно в 17:17 ч. на площад „Свети Петър“ във Ватикана се случва немислимото – проехтяват изстрели и папа Йоан Павел II пада окървавен в ръцете на телохранителите си. Светият отец е тежко ранен пред погледа на десетки хиляди поклонници, събрали се да получат благословия. Стрелецът е турчинът Мехмет Али Агджа, който е задържан незабавно и по-късно е осъден на доживотен затвор от италиански съд.

Имената на трима българи са замесени в атентата

– подполковник Желю Василев, секретар на военния аташе и Тодор Айвазов, счетоводител в посолството на България в Италия. Mандатът на Василев е изтекъл и той се намира в България, а Айвазов има обратен билет за Италия, но арестуването на третия българин го отказва от пътуването. А третият е Сергей Антонов – ръководител на бюрото на БГА „Балкан“ в Рим. Той е задържан по обвинение, че е координирал покушението.

В крайна сметка на 29 март 1986 г. римският наказателен съд произнася присъдата, която е „оправдание поради недостиг на доказателства“. Междувременно магистратът, който първо задържа и след това обвинява Антонов, съдия Иларио Мартела, казва, че все още е убеден, че е имало заговор въпреки присъдата на съда.

