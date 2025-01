2 януари – Хитлер става „Личност на годината“

Н а 2 януари 1832 г. е роден „Последният самурай“ Жул Брюне. Той е френски военен офицер, служил на шогуната Токугава по време на войната Бошин в Япония.

Изпратен от Франция да обучава японски войници на западните военни тактики, Брюне в крайна сметка се присъединява към битката срещу императорските сили в Япония. Силите на шогуната, които управляват Япония от XI в., започват да се бият срещу войските на император Мейджи и неговите усилия за модернизация в средата на 1800 г.

The Last Samurai is actually based on the story of a French officer who teamed up with the Shogunate in Honshu during a military expedition sent by Napolean the III.



His name was Jules Brunet and he did achieve the rank of Samurai. https://t.co/H7PL2bhzNh pic.twitter.com/VTi4lCYC1B