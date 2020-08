Откриха едни от най-значимите археологически артефакти в Шотландия

И маняр намери една от най-значимите находки от Бронзовата епоха в Шотландия. Тя включва бижута и меч на 3000 години, съобщава CNN.

Мариуш Степиен признава, че се е разтреперил от щастие, когато направил откритието с металотърсач през юни в поле близо до селото Пибълс, разположено на 36 км южно от Единбург.

