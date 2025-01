Проектираха уникален диамант с формата на главата на Доналд Тръмп

П роизводителят на лабораторно отгледани диаманти Greenlab Diamonds представи свое произведение с формата на главата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

4,7-каратовият лабораторно отгледан диамант е изрязан и полиран в чест на 47-ия президент на САЩ. На компанията са били необходими около три месеца, за да отгледа, шлифова и полира крайния продукт, който наподобява лицето на Тръмп.

#Gujarat | Greenlab Diamonds from #Surat has revealed a lab-grown diamond resembling the side face of US President #DonaldTrump.



The 4.7-carat diamond, taking three months to produce, symbolizes appreciation for US leadership.



