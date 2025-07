21 юли: Умира „принцесата на българския комунизъм“

Н а 21 юли 1981 г. умира Людмила Живкова, дъщеря на Генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков и Мара Малеева, наричана още „бялата птица на българската култура“, а в чуждестранната преса – „принцесата на българския комунизъм. Тя е известна предимно с интереса си към запазването и популяризирането на българското изкуство и култура на международната сцена. Живкова е противоречива фигура и в бившия съветски блок заради интересите си към езотеричните източни религии и духовност.

Тя учи история в Софийския университет (1965 г.) и история на изкуството в Московския държавен университет (1970 г.), преди да започне проучване за книга за британско-турските отношения в колежа „Сейнт Антоний“ в Оксфорд.

Майка ѝ, която насърчава научната ѝ работа и не иска тя да се насочва към политика, умира през 1971 г.; това проправя пътя за баща ѝ да започне ускорена политическа кариера.

След това става помощник-председател на Комитета за изкуство и култура (1972–1973 г.), негов първи вицепрезидент (1973–1975 г.) и негов председател (с ранг на министър) между 1975 г. и смъртта си през 1981 г. Живкова е депутат в 7-ото (1976–1981 г.) и 8-ото (1981 г.) Народно събрание на България.

На 12 ноември 1973 година Живкова претърпява тежка автомобилна катастрофа на път за летището, където трябва да изпрати Тодор Живков, заминаващ на посещение в Полша. След престой в болницата „Пирогов“ лечението ѝ продължава дълго време в домашни условия. Макар че се възстановява и се връща на работа, инцидентът оказва трайно влияние върху здравословното и психическото ѝ състояние.

По думите на личния ѝ охранител Димитър Мурджев, по това време тя започва постоянно да търси „билкари и самозвани лечители“ и отказва всякаква медицинска намеса. Установява връзки със семейство Рьорих. Известно е това, че често се е допитвала до Ванга, по чието предписание също така е пиела билки.

От началото на 1981 г. Людмила Живкова изпада в тежка депресия и спира да ходи на работа,

като е обявено, че е излязла в отпуск. Според личния сътрудник на Тодор Живков Костадин Чакъров причина за това стават разкритията за корупционната афера в служба „Културно наследство“.

Загрижен за състоянието ѝ, Живков прекарва 30 дни с нея в Боровец, докато на 20 юли тя заминава без предупреждение за София. Според Димитър Мурджев Людмила Живкова е открита мъртва в 18 ч. на 20 юли в банята на жилището си в Резиденция „Бояна“. В официалния акт, подписан от професорите Атанас Малеев, Йонко Белоев, Йордан Йорданов и Сивчо Сивчев, времето на смъртта ѝ е отбелязано като 2 ч. на 21 юли 1981 г., а като причина е посочен „внезапно настъпил мозъчен кръвоизлив, и последвали тежки необратими разстройства на дишането и кръвообращението“.

Ранната смърт на Живкова става повод за различни хипотези.

Тодор Живков, макар да смята смъртта ѝ за очакван резултат от тежкото ѝ състояние от предходните месеци, в по-късните си мемоари не изключва и някакво „външно вмешателство“.

Слагайки край на месеци спекулации, на 25 април 2023 г. Байдън потвърди, че ще се кандидатира за преизбиране като президент на изборите през 2024 г., като Камала Харис отново ще бъде негов кандидат за вицепрезидент. В деня на обявяването му, анкета на Gallup установи, че рейтингът на одобрение на Байдън е 37%, като повечето от анкетираните казват, че икономиката е най-голямата им грижа.

Конгресменът Дийн Филипс се кандидатира срещу Байдън на предварителните избори за президент на Демократическата партия през 2024 г.[691] Филипс се кандидатира като по-млада алтернатива на Байдън, който би бил по-силен опонент на Тръмп на общите избори. На 6 март Филипс прекрати кампанията си и подкрепи Байдън. На 12 март Байдън събра повече от 1968 делегати, необходими за спечелване на номинацията на Демократическата партия, превръщайки се в предполагаем кандидат.

Първият президентски дебат между Байдън и Тръмп се проведе на 27 юни 2024 г.

Представянето на Байдън беше широко критикувано, като коментатори заявиха, че често е губил нишката на мисълта си и е давал неясни отговори. яколко колумнисти от вестници обявиха Тръмп за победител, а анкетите показаха, че мнозинството от зрителите вярват, че Тръмп е спечелил. След като дебатът повдигна въпроси относно здравето и възрастта му, Байдън се сблъска с призиви да се оттегли от надпреварата, включително от колеги демократи и редакционните колегии на няколко големи новинарски издания.

Първоначално Байдън настоя, че ще остане кандидат, но на 21 юли оттегли кандидатурата си, пишейки, че това е „в най-добрия интерес на моята партия и страната“. Той подкрепи Харис за свой наследник. На 6 август 2024 г. Харис беше потвърден за кандидат за президент от Демократическата партия. Това беше първият път, когато отговарящ на условията действащ сенатор отказа да се кандидатира за преизбиране от 1968 г. насам.

Още събития на 21 юли:

1613 г. – Михаил Романов е коронясан за цар на Русия, слагайки началото на династията Романови

1983 г. – измерена е най-ниската естествена температура, регистрирана някога директно на нивото на земята −89,2 градуса по Целзий на тогавашната съветска станция Восток в Антарктида.

