14 март: Владимир Путин, граф Цепелин и Айнщайн

На 14 март 2004 г. лидерът на Русия Владимир Путин е преизбран за втори мандат като президент на Руската федерация. На изборите той печели с невероятните 71,9% от гласовете.

Путин става първият човек в държавата на 31 декември 1999 г., когато след оставката на руския президент Борис Елцин е назначен за временно изпълняващ длъжността. За първи път е избран за президент на Русия на 26 март 2000 г., а след това е

преизбран през 2004 г.

Наблюдатели, представляващи Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, посочиха това, което те нарекоха злоупотреби с държавни ресурси, пристрастия в държавните медии и случаи на фалшифициране на бюлетини в изборния ден.

Според специалната комисия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа „изборите като цяло са били добре администрирани и отразяват постоянно високия рейтинг на обществено одобрение на действащия президент, но им липсват елементи на истинско демократично състезание“.

