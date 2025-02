Учените откриха невероятен „пръстен на Айнщайн“ в Космоса

У чените са открили нов невероятен „пръстен на Айнщайн“ - вид междугалактически мираж, който се образува, когато масивна галактика изкривява тъканта на пространство-времето като колосална леща.

Пръстенът е забелязан от мисията „Евклид“ на Европейската космическа агенция около галактиката NGC 6505 в съзвездието Драко, която се намира на около 590 милиона светлинни години от Земята - на практика в нашия заден двор, казано космически.

Тъй като светлината от втора, никога досега неоткривана и неназована галактика, отдалечена на около 4,42 милиарда светлинни години, преминава през лещата, създадена от NGC 6505, по пътя си към нас, тя се изкривява в гигантски пръстен.

Изстреляният през 2023 г. „Евклид“ е широкоъгълен космически телескоп, разработен, за да научи повече за историята и разширяването на Вселената чрез изучаване на червеното отместване на далечни галактики.

