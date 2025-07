14 юли: Клане в България, революция и атентат

К лането в Гюнели махле е масовото избиване на българско цивилно население в село Гюнели махле (дн. Любенова махала), Новозагорско, извършено на 14 юли 1877 година от редовна османска войска, черкези и башибозук по време на руско-турската освободителна война. Според различни оценки жертвите са между 1013 и 2400 души.

На 3 юли 1877 г. руски части достигат до Нова Загора, което провокира защитаващите го османци да извършат масови убийства на българи в града. Новината за това събитие достига до жителите на околните села и част от тях решават за по-голяма сигурност да се съберат в едно селище. За център е избрано село Гюнели махле. Освен местните в него се настаняват и всички жители на селата Бештепе, Юртчии, Ердуванли, Чифлик, Дедекьой, Радне махле, както и няколко семейства от Богдан махле, Кулфалчево и Кършали.

На 14 юли отряд войници разположени на позицията при гарата на Нова Загора получават нареждане да поправят повредените железопътни релси в землището на село Рисиманово, както и

да проверят причината за струпването на хора в Гюнели махле.

Според историка Никола Койчев сигналите пристигащи от селото накарали началника на османската войска в града Рауф паша да подсили отряда с артилерия и башибозук. Към тях се присъединяват и черкези. Съществува твърдение, че общият им брой достига 2000 души.

Около 17 ч. войската достига селото. Движещите се напред черкези влизат в сблъсъци с местните и дават две жертви, вероятно убити от членове на селския революционен комитет. Тези събития подтикват войската да търси отмъщение. Селото е обградено и започва бомбардирането му с две оръдия. Изплашените селяни решават да потърсят защита зад стените на църковния двор и църквата. Там е убит още един черкезин, което допълнително озлобява нападателите. Започва масово избиване на всички намиращи се в църковния двор, църквата и сградата на училището.

Превземането на Бастилията в Париж е на 14 юли 1789 г. Средновековната крепост и затвор, наречена „Бастилия“, е олицетворение на кралската власт. По времето на щурма в нея има само седем затворници, но този ден е важен за Френската революция и става емблема на Френската република. Денят на щурма, 14 юли е национален празник на Франция и официалното му име е „Празник на федерацията“.

През управлението на крал Луи XVI Франция се сблъсква с голяма икономическа криза, причинена от намесването в Американската война за независимост (и неизползваните шансове за инвазия във Великобритания), поради което данъците рязко скачат. В Париж още от края на юни витаят слухове, че се подготвя заговор на аристократите начело с Мария Антоанета и братята на краля. Кралят смята, че не трябва да отстъпва на исканията на Учредителното събрание и на 11 юли уволнява финансовия министър Некер, когото смята за главен виновник за кризата. Новината за уволнението на Некер обаче се възприема от парижани като доказателство за готвения заговор и предизвиква повсеместна тревога.

Рано сутринта на 14 юли хората нахлува в Дома на инвалидите и въпреки възраженията на управителя превземат намиращите се там 3000 пушки.

Те обаче не са достатъчни, необходими са боеприпаси и барут, издигат се искания за оръдия. Демонстрантите смятат, че ще намерят нужното в Бастилията – паметник на репресията и затвор за политическите опоненти на краля. Тя е масивна крепост с 30-метрови стени и широк ров, а защитниците ѝ разполагат с оръдия. През юли 1789 г. там има само 7 затворника, но в нея се съхраняват оръжие и барут. Отбраната е поверена на 30 швейцарски войници и 80 военноинвалиди, има и 30 оръдия.

