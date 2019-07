Л етящ човек, дронове и роботи грабнаха вниманието днес на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция. Известният френски изобретател Франки Запата прелетя на височина няколко десетки метра над парижкия булевард Шан-з-Елизе. Той демонстрира летяща платформа за войници, която е снабдена с пет малки реактивни двигателя, т.нар. Флайборд еър (Flyboard Air).

Друга новост, която бе демонстрирана днес, бе мултифункционалният робот с четири колела Стамина (Stamina), разработен от френско-германския научно-изследователски институт "Сен Луи". Роботът може да се насочва без джипиес (GPS), да анализира изображения от околната среда и да прави сравнения със заложена в паметта му информация. Показан бе и роботът Колос (Colossus), който тази година бе използван при потушаването на пожара в катедралата "Нотр Дам". Той може лесно да преодолява препятствия, а изображенията от неговите телекамери бързо се предават на екрана на оператора.

В небето над Шан-з-Елизе прелетя и безпилотният летателен апарат Блек хорнет (Black Hornet). Това е миниатюрно разузнавателно средство. Дълго е едва 16 см и тежи 33 грама. Френските въоръжени сили от 2016 г. активно използват тази норвежка разработка при операции на френските сили "Бархан" в борбата с ислямските терористи в зоната на страните от района Сахел.

Войници от едно от ударните подразделения, представени на парада, бяха екипирани с екзоскелети, които многократно увеличават силата на войника, позволявайки с лекота да се пренасят 100-килограмови товари на големи разстояния.

