14 февруари – първа стъпка на България към членство в НАТО

Н а 14 февруари 1994 г. българският президент Желю Желев подписва Рамковия документ, с който България се присъединява към програмата „Партньорство за мир“. „Партньорство за мир“ е проектът е на НАТО, чиято цел е да повиши оперативната съвместимост между НАТО и други държави в Европа, както и между НАТО и страните от бившия Съветски съюз, които се намират в Азия. Проектът е създаден през 1994 година, няколко години след рухването на бившия Източен блок.

Обхватът на сътрудничеството се определя индивидуално от всяка страна членка

чрез Индивидуална програма за партньорство. Програмата предлага съвместни операции, при спазване на стандартите на НАТО, осигуряването на ново военно оборудване, както и служители на държавите членки да бъдат обучавани в други страни.

Въпреки това, „Партньорство за мир“ не е отбранителен съюз и страните членки на НАТО могат индивидуално да решат дали да изпратят военна помощ в областта на военната сигурност и отбрана. Десетте страни, които са били членове на програмата, в крайна сметка са се присъединили към НАТО. Програмата може да бъде използвана като вход в Североатлантическия алианс, но има и страни участнични, които открито не се интересуват от възможността за членство в Алианса.

Хавайците убиват Джеймс Кук

Джеймс Кук е английски мореплавател, пътешественик и изследовател, откривател на множество непознати дотогава за европейците острови и територии, учен, член на Британското кралско научно дружество.

Death of Captain James Cook (Hawaii) pic.twitter.com/A0ipsjgqlv — COPPER N AMERICAN INDIAN (AKA) NIIJI🐢 (@CopperAmerican) November 24, 2024

На 26 ноември 1778 г. експедиция, водена от него открива остров Мауи, а на 2 декември – остров Хавай от Хавайските о-ви, където между моряците и туземците възниква стълкновение, при което Джеймс Кук е убит – на 14 февруари 1779 г. На този ден хавайците открадват една лодка от експедицията. Кук вероятно е искал да вземе заложници, докато лодката не бъде върната.

Капитанът слиза на брега и започва спор с местните жители.

Те се разгневяват от неговата настоятелност, а когато разбират, че британците са убили един от техните вождове, започват да ги атакуват с копия и камъни. От лодките са произведени изстрели, но британците са принудени да се оттеглят. Кук е ударен в главата от хавайците и после наръган с кама.

Според една от версиите за събитията, хавайците имат култ към божеството Лоно и се оказва грешка, че експедицията се завръща на Хаваите тогава, когато сезонът на почит към Лоно (респективно период на мир) вече е завършил – преди това те не биха могли да убият капитана, но сега си го позволяват.

Клането на „Св. Валентин“

Алфонс Гейбриъл Капоне, познат и под псевдонима „Белязаният“, е американски гангстер от италиански произход, който става печално известен по време на сухия режим в САЩ в Чикаго като съосновател и шеф на организирания престъпен синдикат Chicago Outfit. Седемгодишното му властване като престъпен ръководител завършва, когато е на 33 години.

The St. Valentine’s Day Massacre took place on February 14, 1929, inside the S.M.C. Cartage Company garage in Chicago. Seven members of George Moran’s bootlegging operation were gunned down by four men, two dressed as police, wielding Thompson submachine guns and a shotgun. A… pic.twitter.com/FgOFXkGZ3I — The Mob Museum (@TheMobMuseum) February 12, 2025

Капоне често се радва на овациите на обществото. Той прави дарения на различни благотворителни организации и е считан от мнозина за съвременен Робин Худ. Клането в деня на Свети Валентин, обаче, уронва името както на Капоне, така и на Чикаго, което кара влиятелни граждани да изискват правителствени действия, а вестниците да наричат Капоне „Обществен враг номер 1“.

Клането в деня на Свети Валентин от 14 февруари 1929 г., при което преоблечени като полицаи убийци избиват с картечници седмина конкуренти в алкохолната търговия се твърди, че е дело на Ал Капоне. Клането никога не бива свързано официално с Капоне, но той широко се счита за отговорен за него. До съдебен процес така и не се стига.

ENIAC

ENIAC (на английски: Electronic Numerical Integrator and Computer) е първата електронна цифрова електронноизчислителна машина (компютър), която може да се препрограмира (но все още не съхранява програмата си в паметта, т.е. не е компютър със запаметена програма) и може да реши голям брой разнообразни изчислителни задачи.

An amazing story!!!



“Built between 1943 and 1945, the ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) was the first large-scale computer to run at electronic speed. Until lighting struck in 1955, ENIAC may well have run more calculations than all

mankind up to that point -… pic.twitter.com/rCcgLKWdro — María Guardiola (@GuardiolaL) January 4, 2025

Построена е в САЩ по време на Втората световна война с първоначална цел да изчислява балистични таблици за нуждите на американската армия. Конструиран е през 1945 г. от американците Джон Мокли и Дж. Преспър Екърт. Завършената машина е представена публично на 14 февруари 1946 г. и официално открита в Университета на Пенсилвания на следващия ден.

Фетвата срещу Салман Рушди

Ахмед Салман Рушди е британски писател от индийски произход. Стилът му, смесващ митология и фантазия с реалния живот, понякога е определян като магически реализъм. През 1988 г. романът му „Сатанински строфи“ предизвиква силни противоречия в ислямския свят. Книгата е забранена в много страни.

Fatwa issued against Salman Rushdie



On this day in 1989, Ayatollah Ruhollah Khomeini of Iran issued a fatwa (formal ruling in Islam) and offered a bounty ($3.3 million) for the assassination of author Salman Rushdie, whose novel The Satanic Verses (1988) Khomeini denounced as… pic.twitter.com/yEL4Bm2UUn — One Wish🇺🇲🏔🐕🎧🏋🌼 (@1wishgenie1) February 14, 2024

На 14 февруари 1989 г. иранският аятолах Рухола Хомейни го обявява за вероотстъпник и за убийството му е определена награда от 3 милиона долара. На 12 август 2022 г. преди литературна среща в щата Ню Йорк, Чатокуа срещу писателя е извършено покушение. Нападателят е задържан, а Рушди е настанен в болница с опасност за живота. Обвинен в опита за убийство е 24 годишният Хади Матар.

Още събития на 14 февруари:

1991 г. – психологическият трилър „Мълчанието на агнетата“ излиза по кината в САЩ. Определян като „класика“, филмът печели пет награди „Оскар“, включително за главна женска роля на Джоди Фостър и за главна мъжка роля на Антъни Хопкинс.

2005 г. – Компанията You Tube е основана от трима бивши служители на PayPal. You Tube e уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да качват, споделят и гледат видеоклипове.

2003 г. – умира овцата Доли – първият бозайник, успешно клониран от възрастни клетки.

