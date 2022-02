Открити ли са останките на "Индевър" на капитан Джеймс Кук?

А встралийски експерти съобщиха, че смятат, че са намерили останки от един от най-значимите кораби за историята на Южния Тихи океан, потънал край бреговете на САЩ преди повече от двеста години, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Мистериозната съдба на най-успешния пират, за когото не сте и чували

Археолози от САЩ обаче се противопоставиха с аргумента, че е прекалено рано да се правят заключения и че изявлението на австралийските експерти нарушава договора за съвместните им изследвания.

В продължение на 22 години морски археолози изследват останки от няколко корабокрушения в район с площ около четири квадратни километра при пристанище Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ.

Морските трагедии, които остават в историята

Смята се, че там по време на Американската революция е бил потопен кораба "Индевър" на британския кралски картограф и откривател Джеймс Кук.

Wreck of Endeavour: famed ship sailed by James Cook in South Pacific found in US https://t.co/uDxqwizMon — South China Morning Post (@SCMPNews) February 3, 2022

Преди това Кук плава в южната част на Тихия океан и акостира на източното крайбрежие на Австралия през 1770 г.

В четвъртък сутринта Кевин Сампшън, директор на Австралийския национален морски музей, даде пресконференция в Сидни, обявена като предстоящо съобщение за важно за историята откритие.

Той каза, че археолозите са убедени, че са открили останки от "Индевър", след като са били сравнени структурни детайли и формата на останките с оригиналните планове на кораба.

The wreckage of British explorer James Cook's ship HMS Endeavour which has laid in US waters for almost 250 years has been found after a two decade search by maritime archaeologists



+ Cook famously sailed around the South Pacific before landing on Australia's east coast in 1770 pic.twitter.com/hDB3b1uvW0 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 3, 2022

Сампшън каза, че това е "вечното жилище на един от най-значимите и спорни плавателни съдове в австралийската морска история".

Малко след това изпълнителният директор на "Морски археологически проект Роуд Айлънд" (RIMAP) Д.К.Абас разпространи изявление, в което се посочва, че нейният екип има ръководна роля в изследването на пристанище Нюпорт.

"Това, което наблюдаваме на изследваното място на корабокрушението, съвпада с очакванията това да е "Индевър", но липсват безспорни данни, които да докажат, че това са останките на легендарния плавателен съд и остават много въпроси без отговор, които биха оборили подобна идентификация", се казва в изявлението. "Когато изследването приключи, проектът ще публикува основателен доклад".

Australian National Maritime marine archaeology manager Kieran says the US team was unrealistically concerned with finding a “particularly unique artefact” - such as a ship’s bell - that could definitively identify a wreck as the Endeavour | #Cook #Ende... https://t.co/EV7PJpCu55 — The Age (@theage) February 3, 2022

В последвало интервю за Австралийската радио и телевизионна корпорация Ей Би Си мениджърът на отдела за морска археология на австралийския музей Киърън Хости каза, че смятал, че договорът му с RIMAP е изтекъл през ноември миналата година, но не може да го твърди със сигурност. Той съобщи още подробности, които според него са убедили австралийските специалисти, че са се натъкнали на "Индевър" - сред тях размерът на дървения материал, европейският му произход и дупките в кила. "Всичко пасва. Ние сме напълно открити за разговори с д-р Абас, ако тя не е съгласна с нашите открития, с техните открития", каза той пред Ей Би Си.

"Последните части от пъзела трябваше да бъдат потвърдени, преди да направя обявлението", каза Сампшън на пресконференция. "Въз основа на архивни и археологически доказателства, аз съм убеден, че това е "Индевър", каза той.

От кораба са останали едва около 15 на сто и учените сега са насочили внимание към това, което може да се направи, за да бъдат защитени и запазени останките, каза Сампшън. Той добави, че музеят работи в тясно сътрудничество с морски експерти от Роуд Айлънд и с щатските и федерални власти в САЩ и Австралия за обезопасяване на мястото на находката.

The final resting place of Captain Cook’s ship the Endeavour has reportedly been found – so how did it end up at the bottom of a US harbour?https://t.co/iKb2R0JO5n — news.com.au (@newscomauHQ) February 3, 2022

Абас изтъкна, че нейната организация признава връзката между австралийските граждани с британски произход и "Индевър", но заключенията трябва да се правят въз основа на "правилен научен процес, а не на австралийските чувства и политика".

Корабът е пуснат на вода през 1764 г. като "Граф Пембрук", а след четири години е преименуван "Индевър" от британския флот и е подготвен за изследователска мисия в Тихия океан. От 1768 г. до 1771 г. "Индевър" плава в Южния Тихи океан с мисия да бъде регистрирано преминаването на Венера над Таити през 1769 г. Кук след това продължава плаването в търсене на "Южната земя".

Той картографира Нова Зеландия и източното крайбрежие на Австралия, обявено за част от Великобритания през 1770 г.

Maritime Archaeologist from the Australian National Maritime Museum Kieran Hosty says the team is “very confident” a ship wreck found in Newport Harbour, Rhode Island is British explorer James Cook’s the Endeavour. https://t.co/BF9KnJwqbH — Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 3, 2022

По-късно "Индевър" е продаден на частни собственици и името му е сменено на "Лорд Сендуич". Плавателният съд е потопен нарочно от британския флот по време на Американската революция.

Година по-късно Кук е убит в Хавай по време на друга тихоокеанска експедиция. През 1788 г. т.нар. Първи флот с 11 кораба и стотици осъдени на борд пристига в Австралия, за да установи британска колония.