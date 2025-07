11 от 12 градинари напуснали Хайгроув: Какво се случва в двореца на крал Чарлз?

О т лагера на крал Чарлз отхвърлиха твърденията за токсична работна среда в имението Хайгроув, след като 11 от общо 12-те му градинари на пълен работен ден напуснали разкошния имот през последните три години.

76-годишният монарх бе поставен под светлините на прожекторите, след като недоволни служители заявиха, че са „претоварени и недобре платени“ - обвинения, потвърдени и в разследване от 2023 г., поръчано от фондация „Кингс“, която управлява градините на Хайгроув, съобщи The Sunday Times.

