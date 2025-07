Хуманоиден робот увековечи крал Чарлз с портрет

Д али Обединеното кралство ще има кралско семейство в бъдеще или не – това е въпрос, който често предизвиква дебат, пише SkyNews.

Ако отговорът е положителен, последните събития показват, че със сигурност няма да липсват художници, които да увековечават кралете и кралиците.

Нов портрет, озаглавен „Кралят на алгоритъма“, може би предлага поглед към това как кралските особи ще бъдат изобразявани през следващите десетилетия – а може би и векове. Творбата е дело на Ай-Да – първият по рода си робот-художник.

This is being hailed as the first AI-painted portrait of King Charles... 😬 pic.twitter.com/XOkbK6jIHN

Ай-Да използва усъвършенствани алгоритми с изкуствен интелект и роботизирана ръка, за да рисува с маслени бои върху платно. За създаването на портрета на крал Чарлз тя използва също камерите в очите си, които ѝ помагат да улови образа и детайлите.

Това не е първата ѝ среща с британската монархия. През 2022 г. Ай-Да създаде портрет на покойната кралица Елизабет II по повод платинения ѝ юбилей. И двата портрета – на кралица Елизабет и на крал Чарлз – бяха представени заедно по време на откриването на новия портрет в рамките на срещата на върха AI for Good, организирана от ООН в Женева.

Ай-Да е разработена от британския търговец на изкуство Ейдън Мелър и е построена в Корнуол от компанията Engineered Arts. Освен художествени способности, тя разполага и с усъвършенствано езиково моделиране чрез изкуствен интелект, което ѝ позволява да води разговори с хора.

Humanoid artist Ai-Da Robot has unveiled her latest creation, a portrait of Britain's King Charles titled "Algorithm King." The artwork follows her 2022 piece "Algorithm Queen," which depicted the late Queen Elizabeth II in honour of her Platinum Jubilee. Created using Ai-Da’s… pic.twitter.com/IKUHdrJbuV