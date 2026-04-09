Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Р апърката Карди Б заяви, че е станала жертва на измама с кредитна карта и настоява извършителите, които по думите ѝ са похарчили около 60 000 долара за дизайнерски дрехи и продукти на Apple, да бъдат изпратени в затвора.

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в живо включване в Instagram. Тя обясни, че картата ѝ American Express е изчезнала преди две седмици.

Според нея крадците са направили покупка за 40 000 долара в Saks Fifth Avenue, както и още една за 20 000 долара в Apple Store, преди картата да бъде блокирана.

„Казвам ви, до края на седмицата ще сте в затвора“, заяви звездата, като допълни, че разполага със записи от видеонаблюдение на четирима мъже, използвали картата ѝ.

Носителката на награда „Грами“, с истинско име Белкалис Марленис Алмансар, е известна с хитове като „I Like It“, „Bodak Yellow“ и „WAP“.

През 2024 г. тя заяви пред списание Complex, че състоянието ѝ надхвърля 88 милиона долара, като добави: „Печеля много, много, много пари.“

Въпреки това тя следи стриктно финансите си.

„Не съм като някои от тези богати хора. Един долар не може да бъде похарчен от мен без да разбера. Не си играя, когато става въпрос за парите ми“, каза тя по време на видеото.

BBC е потърсила American Express за коментар и потвърждение на твърденията.

В пика си видеото е било гледано от над 24 000 души. В него изпълнителката обяснява как е разбрала за предполагаемата измама.

„Кредитната ми карта, моят AmEx, е свързана с телефона ми“, казва тя. „Всеки път, когато се направи покупка с нея, получавам известие – все едно някой ми пише.“

Защо Карди Би дрогирала и ограбвала мъже

„Няма значение дали съм в квартален магазин или пазарувам онлайн, телефонът ми започва да звъни веднага щом има транзакция.“

Когато получила известие за голямата покупка от Saks, първоначално решила, че може да е направена от човек от екипа ѝ, но сумата я усъмнила.

„Не съм купувала дрехи, откакто съм на турне. Всъщност почти нищо не съм купувала“, обясни тя.

Когато 35 минути по-късно се появила втора транзакция, съмненията ѝ се потвърдили.

„Още преди да се обадя на счетоводителката си, тя ми се обади, защото и тя получава известия“, каза Карди Би. „Каза ми: Да, има нещо съмнително.“

САЩ: 18 души откраднали $200 млн. от кредитни карти

Картата била незабавно анулирана, а търговците били уведомени.

Във видеото си изпълнителката се обърна директно към предполагаемите извършители:

„Имам ясни снимки как се опитвате да теглите пари от банкомат. Имам ясни снимки от вас в Saks и в Apple.“

„Ще влезете в затвора. Ще платите за това. Защото аз не си играя с парите си.“

Карди Би даде и описание на заподозрените, но уточни, че е била разубедена от екипа си по сигурността да публикува снимките, за да не попречи на евентуално разследване.

С напредването на живото включване тя изглеждаше все по-разгневена, като на моменти отправяше заплахи към хората, които според нея са ѝ причинили щета за над 60 000 долара.

Междувременно данни на британската финансова асоциация UK Finance показват, че измамите с банкови карти се увеличават.

През първата половина на 2025 г. са регистрирани 220 000 случая на използване на изгубени или откраднати карти за неоторизирани покупки, с общи загуби от 52 милиона британски лири.

Измамите тип „card not present“, при които се използват откраднати данни за онлайн покупки – са се увеличили с 22% за същия период, като загубите достигат 215,4 милиона лири.

От BBC напомнят, че потребителите могат да се предпазят чрез основни мерки за сигурност, публикувани в платформата им Scam Safe.