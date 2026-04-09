Свят

Карди Би твърди, че крадци са похарчили 60 000 долара от кредитната ѝ карта

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в Instagram

9 април 2026, 14:51
Р апърката Карди Б заяви, че е станала жертва на измама с кредитна карта и настоява извършителите, които по думите ѝ са похарчили около 60 000 долара за дизайнерски дрехи и продукти на Apple, да бъдат изпратени в затвора.

Изпълнителката, която е към края на турнето си Little Miss Drama, направи разкритията в живо включване в Instagram. Тя обясни, че картата ѝ American Express е изчезнала преди две седмици.

Според нея крадците са направили покупка за 40 000 долара в Saks Fifth Avenue, както и още една за 20 000 долара в Apple Store, преди картата да бъде блокирана.

„Казвам ви, до края на седмицата ще сте в затвора“, заяви звездата, като допълни, че разполага със записи от видеонаблюдение на четирима мъже, използвали картата ѝ.

Носителката на награда „Грами“, с истинско име Белкалис Марленис Алмансар, е известна с хитове като „I Like It“, „Bodak Yellow“ и „WAP“.

През 2024 г. тя заяви пред списание Complex, че състоянието ѝ надхвърля 88 милиона долара, като добави: „Печеля много, много, много пари.“

Въпреки това тя следи стриктно финансите си.

„Не съм като някои от тези богати хора. Един долар не може да бъде похарчен от мен без да разбера. Не си играя, когато става въпрос за парите ми“, каза тя по време на видеото.

BBC е потърсила American Express за коментар и потвърждение на твърденията.

В пика си видеото е било гледано от над 24 000 души. В него изпълнителката обяснява как е разбрала за предполагаемата измама.

„Кредитната ми карта, моят AmEx, е свързана с телефона ми“, казва тя. „Всеки път, когато се направи покупка с нея, получавам известие – все едно някой ми пише.“

Защо Карди Би дрогирала и ограбвала мъже

„Няма значение дали съм в квартален магазин или пазарувам онлайн, телефонът ми започва да звъни веднага щом има транзакция.“

Когато получила известие за голямата покупка от Saks, първоначално решила, че може да е направена от човек от екипа ѝ, но сумата я усъмнила.

„Не съм купувала дрехи, откакто съм на турне. Всъщност почти нищо не съм купувала“, обясни тя.

Когато 35 минути по-късно се появила втора транзакция, съмненията ѝ се потвърдили.

„Още преди да се обадя на счетоводителката си, тя ми се обади, защото и тя получава известия“, каза Карди Би. „Каза ми: Да, има нещо съмнително.“

САЩ: 18 души откраднали $200 млн. от кредитни карти

Картата била незабавно анулирана, а търговците били уведомени.

Във видеото си изпълнителката се обърна директно към предполагаемите извършители:

„Имам ясни снимки как се опитвате да теглите пари от банкомат. Имам ясни снимки от вас в Saks и в Apple.“

„Ще влезете в затвора. Ще платите за това. Защото аз не си играя с парите си.“

Карди Би даде и описание на заподозрените, но уточни, че е била разубедена от екипа си по сигурността да публикува снимките, за да не попречи на евентуално разследване.

С напредването на живото включване тя изглеждаше все по-разгневена, като на моменти отправяше заплахи към хората, които според нея са ѝ причинили щета за над 60 000 долара.

Междувременно данни на британската финансова асоциация UK Finance показват, че измамите с банкови карти се увеличават.

През първата половина на 2025 г. са регистрирани 220 000 случая на използване на изгубени или откраднати карти за неоторизирани покупки, с общи загуби от 52 милиона британски лири.

Измамите тип „card not present“, при които се използват откраднати данни за онлайн покупки – са се увеличили с 22% за същия период, като загубите достигат 215,4 милиона лири.

От BBC напомнят, че потребителите могат да се предпазят чрез основни мерки за сигурност, публикувани в платформата им Scam Safe.

Източник: BBC    
Cardi B Измама с кредитна карта Открадната карта American Express Дизайнерски дрехи Apple продукти 60 000 долара Instagram видео Видеонаблюдение Затвор
ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

Работник почина след падане от скеле в Бургас

Работник почина след падане от скеле в Бургас

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

„Ще бъде нещо голямо“: Мелания Тръмп с извънредно изявление от Белия дом, светът гадае какво ще е то

Доналд Тръмп критикува НАТО след

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
<p>&bdquo;Ел Ниньо&ldquo; се завръща?</p>

„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

Свят Преди 54 минути

Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

България Преди 1 час

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Свят Преди 1 час

Има и ранени

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 2 часа

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 2 часа

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 2 часа

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 2 часа

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

<p>&bdquo;Огнено кълбо&ldquo;: Мисия &bdquo;Артемис II&ldquo; пред най-опасното си изпитание</p>

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Свят Преди 2 часа

Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 2 часа

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 2 часа

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Свят Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Свят Преди 3 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

<p>Дом на ужасите:&nbsp;Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания</p>

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 3 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Милорад от Hell’s Kitchen: Искам поне 3 деца и собствен бизнес! (ВИДЕО)

Edna.bg

Магическо провирало край Каялоба лекува страданието

Edna.bg

Септември: Продължаваме да вярваме в младите и да им даваме шанс да се развиват на най-високо ниво

Gong.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Берое, състави

Gong.bg

Работник почина след падане от скеле в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Андрей Гюров от БНБ

Nova.bg