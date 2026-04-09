Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

В годината, в която светът отбелязва стогодишнината от рождението на Елизабет II, една дългоочаквана експозиция предлага рядък и интимен поглед към световноизвестния гардероб на покойната кралица, пише PEOPLE.

От непубликувани досега детски рокли до сватбени колиета, диадеми и дори костюмът, носен от нейния дубльор каскадьор по време на откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. – близо половината от експонатите се показват пред публика за първи път в историята.

„С над 300 артикула, това е най-задълбоченото изследване на нейната лична колекция. Надявам се това да помогне на посетителите да разберат защо модата е играла толкова ключова роля в официалните задължения на кралицата“, споделя Каролайн дьо Гито, куратор на изложбата.

Експозицията „Кралица Елизабет II: Живот в стил“, която се открива тази седмица в галерията „Кралят“ в Бъкингамския дворец, включва безценни предмети от детството на монарха, сред които и някои от първите ѝ модели висша мода.

Сред тях е сребърна рокля за шаферка от ламе, дело на дизайнера Едуард Молиньо. Принцесата я носи едва 8-годишна на сватбата на своя чичо, херцога на Кент, с гръцката принцеса Марина през 1934 г. Изложени са и чифт златни рокли от ламе, изработени от Жан Ланвен за Елизабет и нейната сестра, принцеса Маргарет.

„Те бяха изключително вълнуващо откритие“, казва дьо Гито, която работи за Royal Collection Trust повече от три десетилетия. „Те са очарователни от гледна точка на историята на модата и илюстрират по прекрасен начин връзката между Париж и Лондон по онова време.“

Изложбата преплита различните етапи от живота на кралицата, разказани през призмата на облеклото и доверието, което тя е гласувала на своите моделиери. „Мисля, че хората ще научат малко повече за нея. Облеклото е нещо толкова лично, че допирът до него е най-близкото преживяване до това действително да бъдеш в компанията на този човек.“

Елизабет II бе известна с предпочитанието си към ярките и смели цветове, които често използваше с дипломатическа цел по време на своите визити. Покойната кралица веднъж бе казала: „Трябва да ме видят, за да ми повярват“. Изложбата е истински калейдоскоп, особено в секцията с нейните легендарни шапки. От тюрбани и барети до класически дизайни – над 50 лични аксесоара за глава са представени в галерията.

„В шапките може да се види ексцентричната страна на нейния стил; някои от моделите са изключително модерни“, отбелязва кураторът, автор и на официалното издание за стогодишнината. „В избора ѝ на шапки има едно безстрашие, което се усеща осезаемо.“

Освен архивни материали като фактури, мостри на платове и скици, анотирани лично от нейната ръка, експозицията включва и множество аксесоари. Наред с емблематичните чанти Launer, обувките Rayne и любимите ѝ копринени забрадки, посетителите могат да видят и лични вещи като слънчеви очила, чадъри, бинокли и куфари с монограми от 40-те и 50-те години на миналия век.

Измежду над 4000 артикула в личната ѝ колекция, организаторите са подбрали впечатляващи вечерни рокли. Сред тях е рядко запазен модел от турнето ѝ в Британската общност през 1953 г., както и ярката тюркоазена рокля от копринена тафта и тюл на Норман Хартнел, с която тя присъства на сватбата на принцеса Маргарет през 1960 г.

Въпреки целия блясък, дьо Гито е държала да включи и по-ежедневните визии. „Туидовото сако, карираната пола и забрадката – този стил оказа огромно влияние върху съвременните дизайнери, но същевременно бе нещо, което кралицата притежаваше изцяло. Това бе нейният разпознаваем почерк.“

В тон с влиянието ѝ върху съвременната мода, финалът на изложбата представя селекция от тоалети на водещи британски дизайнери като Erdem, Ричард Куин и Кристофър Кейн. Всички те в различни етапи от кариерата си са черпили вдъхновение от покойната кралица, която почина в Балморал през 2022 г.

„Надявам се посетителите да си тръгнат с признание за приноса, който тя даде на модната индустрия в продължение на десетилетия, и да видят в това наследство страхотен архив, от който дизайнерите на бъдещето ще продължат да се вдъхновяват.“