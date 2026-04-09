Любопитно

Скритият гардероб на Елизабет II: Уникална изложба за 100-годишнината от рождението ѝ

Бъкингамският дворец отбелязва 100 г. от рождението на Елизабет II с уникална изложба на нейния гардероб – от детски рокли до легендарни тиари, разкриващи безстрашния ѝ стил и огромното ѝ влияние върху световната мода през десетилетията

9 април 2026, 15:14
Източник: БГНЕС

В годината, в която светът отбелязва стогодишнината от рождението на Елизабет II, една дългоочаквана експозиция предлага рядък и интимен поглед към световноизвестния гардероб на покойната кралица, пише PEOPLE.

От непубликувани досега детски рокли до сватбени колиета, диадеми и дори костюмът, носен от нейния дубльор каскадьор по време на откриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. – близо половината от експонатите се показват пред публика за първи път в историята.

„С над 300 артикула, това е най-задълбоченото изследване на нейната лична колекция. Надявам се това да помогне на посетителите да разберат защо модата е играла толкова ключова роля в официалните задължения на кралицата“, споделя Каролайн дьо Гито, куратор на изложбата.

Експозицията „Кралица Елизабет II: Живот в стил“, която се открива тази седмица в галерията „Кралят“ в Бъкингамския дворец, включва безценни предмети от детството на монарха, сред които и някои от първите ѝ модели висша мода.

Сред тях е сребърна рокля за шаферка от ламе, дело на дизайнера Едуард Молиньо. Принцесата я носи едва 8-годишна на сватбата на своя чичо, херцога на Кент, с гръцката принцеса Марина през 1934 г. Изложени са и чифт златни рокли от ламе, изработени от Жан Ланвен за Елизабет и нейната сестра, принцеса Маргарет.

„Те бяха изключително вълнуващо откритие“, казва дьо Гито, която работи за Royal Collection Trust повече от три десетилетия. „Те са очарователни от гледна точка на историята на модата и илюстрират по прекрасен начин връзката между Париж и Лондон по онова време.“

Изложбата преплита различните етапи от живота на кралицата, разказани през призмата на облеклото и доверието, което тя е гласувала на своите моделиери. „Мисля, че хората ще научат малко повече за нея. Облеклото е нещо толкова лично, че допирът до него е най-близкото преживяване до това действително да бъдеш в компанията на този човек.“

Елизабет II бе известна с предпочитанието си към ярките и смели цветове, които често използваше с дипломатическа цел по време на своите визити. Покойната кралица веднъж бе казала: „Трябва да ме видят, за да ми повярват“. Изложбата е истински калейдоскоп, особено в секцията с нейните легендарни шапки. От тюрбани и барети до класически дизайни – над 50 лични аксесоара за глава са представени в галерията.

Елизабет II – модната икона на века: Вижте роклите, които промениха историята
17 снимки
Елизабет изложба
Елизабет изложба
Елизабет изложба
Елизабет изложба

„В шапките може да се види ексцентричната страна на нейния стил; някои от моделите са изключително модерни“, отбелязва кураторът, автор и на официалното издание за стогодишнината. „В избора ѝ на шапки има едно безстрашие, което се усеща осезаемо.“

Освен архивни материали като фактури, мостри на платове и скици, анотирани лично от нейната ръка, експозицията включва и множество аксесоари. Наред с емблематичните чанти Launer, обувките Rayne и любимите ѝ копринени забрадки, посетителите могат да видят и лични вещи като слънчеви очила, чадъри, бинокли и куфари с монограми от 40-те и 50-те години на миналия век.

Измежду над 4000 артикула в личната ѝ колекция, организаторите са подбрали впечатляващи вечерни рокли. Сред тях е рядко запазен модел от турнето ѝ в Британската общност през 1953 г., както и ярката тюркоазена рокля от копринена тафта и тюл на Норман Хартнел, с която тя присъства на сватбата на принцеса Маргарет през 1960 г.

Въпреки целия блясък, дьо Гито е държала да включи и по-ежедневните визии. „Туидовото сако, карираната пола и забрадката – този стил оказа огромно влияние върху съвременните дизайнери, но същевременно бе нещо, което кралицата притежаваше изцяло. Това бе нейният разпознаваем почерк.“

В тон с влиянието ѝ върху съвременната мода, финалът на изложбата представя селекция от тоалети на водещи британски дизайнери като Erdem, Ричард Куин и Кристофър Кейн. Всички те в различни етапи от кариерата си са черпили вдъхновение от покойната кралица, която почина в Балморал през 2022 г.

„Надявам се посетителите да си тръгнат с признание за приноса, който тя даде на модната индустрия в продължение на десетилетия, и да видят в това наследство страхотен архив, от който дизайнерите на бъдещето ще продължат да се вдъхновяват.“

Елизабет II модна изложба кралски гардероб Бъкингамски дворец кралска мода историческо облекло
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Вечната младост, за която никой не мечтае: Трите опасни диагнози зад детското изражение

Свят Преди 10 минути

Гладката кожа и липсата на бръчки могат да бъдат маска за сериозни генетични аномалии. Синдромите на Ларон, Търнър и Елерс-Данлос буквално спират времето за външния вид, но на цената на тежки увреждания на органите, ставите и съдовата система

Владимир Караджов

Тежка равносметка и нов участник в “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 32 минути

Отборите се изправят пред ново предизвикателство тази събота в 20:00 ч.

<p>&bdquo;Ел Ниньо&ldquo; се завръща?</p>

„Ел Ниньо“ се завръща? Ето какво може да означава за времето през 2026 г.

Свят Преди 1 час

Според прогнозите на метеоролозите условията за развитие на „Ел Ниньо“ могат да се появят между края на пролетта и началото на лятото

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

БЧК с позиция: Не участваме в политическа агитация

България Преди 1 час

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Свят Преди 1 час

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Свят Преди 1 час

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

Любопитно Преди 2 часа

Сиара Милър блесна с дръзка визия на премиерата на „Еуфория“, като междувременно индиректно коментира любовната си драма с бившия си приятел и най-добрата си приятелка, заявявайки пред Сидни Суини, че въпреки всичко „процъфтява“

<p>Тръмп критикува НАТО след &quot;откровена&quot; среща с Рюте</p>

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ избухна: ПОМНЕТЕ ГРЕНЛАНДИЯ, ТОВА ГОЛЯМО, ЛОШО УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Двама души загинаха при руски удари в Харковска и Запорожка област

Свят Преди 2 часа

Има и ранени

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 2 часа

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Любопитно Преди 2 часа

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 3 часа

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 3 часа

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 3 часа

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

<p>&bdquo;Огнено кълбо&ldquo;: Мисия &bdquo;Артемис II&ldquo; пред най-опасното си изпитание</p>

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Свят Преди 3 часа

Мисията с четирима души излетя на своя тестов полет около Луната от Космическия център във Кейп Канаверал във Флорида на 1 април

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

България Преди 3 часа

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

