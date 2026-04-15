Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

ЦИК започва консултации с партиите за секциите в чужбина

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Президентът Йотова се срещна с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

ЦИК: Подготовката за изборите върви по план, но има сигнали за нарушения при обученията в София

ЦИК организира Ден на отворени врати за най-младите избиратели

О стават четири дни до вота на България за ново Народно събрание. В неделя, на 19 април, избираме новите 240 депутати.

В сряда /15 април/ Координационният съвет към правителството ще даде брифинг относно подготовката на изборите. В него ще вземат участие представители от ключовите министерства.

Междувременно продължават и акциите на МВР в цялата страна срещу изборните злоупотреби. Вчера главният секретар на МВР съобщи, че при проведените до момента акции са иззети над 1 милион евро, предназначени за купуване на гласове, а задържаните са 269.