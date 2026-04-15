Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

О стават четири дни до вота на България за ново Народно събрание. В неделя, на 19 април, избираме новите 240 депутати.
В сряда /15 април/ Координационният съвет към правителството ще даде брифинг относно подготовката на изборите. В него ще вземат участие представители от ключовите министерства.
Междувременно продължават и акциите на МВР в цялата страна срещу изборните злоупотреби. Вчера главният секретар на МВР съобщи, че при проведените до момента акции са иззети над 1 милион евро, предназначени за купуване на гласове, а задържаните са 269.