Н а 19 април България се изправя пред решителни избори за нов парламент, а информираният вот започва с ясното познаване на законовите изисквания за участие в изборния процес.

В деня на вота имаме право да изберем как на упражним правото си на глас - с хартиена бюлетина или с машина. Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява.

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

Зад паравана за гласуване избирателят отбелязва избора си върху хартиената бюлетина по следния начин:

със знак „Х“ или „V“;

с химикал, пишещ със син цвят;

само в едно от квадратчетата за гласуване с номера на избраната от него партия, коалиция или независим кандидат, или в квадратчето „Не подкрепям никого”.

Ако желае, избирателят отбелязва предпочитание (преференция) за избран от него кандидат от листата на партията или коалицията, която е избран, като поставя знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният кандидат.

Върху бюлетината не се драска и не се вписват символи и други знаци (букви, цифри, картинки и други), тъй като при преброяване на гласовете секционната избирателна комисия ще я обяви за недействителна и вотът на избирателя няма да бъде зачетен.

Когато преди гласуването върху бюлетината се установят отбелязвания, зацапвания или механични увреждания, избирателят получава друга бюлетина.

Важно!

Упражняването на вота става само срещу представяне на валиден документ за самоличност — лична карта или зелен паспорт (за родените преди 1931 г.). Ако личната ви карта е изтекла, изгубена или открадната, имате право да гласувате с удостоверение за издаване на нова, издадено от МВР.