Любопитно

Финалът на емоционалното приключение „Изживей България“ разкрива историите на пътешествениците

Четиримата чужденци ще разкрият повече за себе си и приключението в събота от 16:00 ч. по NOVA

17 април 2026, 12:30
Финалът на емоционалното приключение „Изживей България“ разкрива историите на пътешествениците

Ф иналният епизод на „Изживей България” тази събота по NOVA водещите Стефан Вълдобрев и Радина Думанян се завръщат в Хисаря. Там, откъдето започна всичко, за да затворят кръга на едно пътуване, което промени четиримата пътешественици завинаги. Еми, Франческа, Стиви и Берни са от различни краища на света, но ги обединява едно: любовта към България.

Всеки от тях ще разкаже своята лична история - как са стигнали до тук и какво ги е накарало да останат. Франческа ще отвори вратата към своето минало - между Италия и България и усещането за принадлежност. Стивън ще пренесе зрителите в детството си в Северна Ирландия. Берни ще разкаже за пътя си от Германия до едно българско село, което е избрал за свой дом, а Еми ще покаже красотата на грънчарството и любовта си към музиката.

„Изживей България“ ще върне зрителите и към най-вълнуващите преживявания на четиримата герои във формата. Те ще споделят за личните си предизвикателства, за изненадите от непознатото и за възможността да опознаят най-красивите кътчета на страната ни. Кои са най-емоционалните и запомнящи се моменти за тях? И кое e последното ястие, което ще изберат да приготвят?

Гледайте финалния епизод на „Изживей България" тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

<p>САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници</p>

<p>Министър Трайков обяви има ли опасност от недостиг на керосин и дизел в България</p>

<p>Димитър Радев:&nbsp;Дисциплина, подготовка и доверие бяха&nbsp;ключът към приемането на еврото</p>

<p>Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка</p>

Пийт Хегсет

<p>Как да гласуваме правилно с&nbsp;хартиената бюлетина?</p>

