Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Р уска атака с дронове през нощта нанесе щети на пристанищната инфраструктура в най-голямото украинско пристанище на река Дунав – Измаил, а един от безпилотните апарати навлезе на румънска територия, съобщиха днес украинските и румънските власти, предаде Ройтерс.

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия. То се превърна във важен и често атакуван логистичен център за Украйна по време на войната.

Атаката предизвика пожари, които бяха бързо овладени от службите за спешна помощ. Административни и производствени сгради, както и съоръжения на железопътната инфраструктура, бяха повредени, съобщи украинското Министерство за развитие на общностите и териториите.

"Атаките срещу пристанищната инфраструктура в региона продължават вече няколко дни подред", съобщи Министерството в Телеграм. Ведомството отбеляза, че няма ранени.

Росія вдарила по порту та заповіднику на Одещини: Уночі 17 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджено портову, транспортну та житлову інфраструктуру, однак загиблих і… — Головне в Україні (@glavnoe_ua) April 17, 2026

Украинските власти заявиха, че пристанището не е спряло работа.

Военновъздушните сили съобщиха, че Русия е изстреляла балистична ракета и 172 дрона срещу Украйна за периода от 18:00 ч. вчера до тази сутрин.

Частите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 147 дрона, но ракетата и 20 дрона са поразили осем места, добавиха те.

Губернаторът на Одеска област заявиха, че поне шест жилищни сгради са били ударени и добавиха, че атаката е предизвикала и пожар в природен резерват на Дунав.

Румънското Министерство на отбраната съобщи, че неговите радарни системи са засекли дрон, нарушил националното въздушно пространство при снощната руска атака срещу Украйна.

Щети има и по пристанищна, транспортна и жилищна инфраструктура в южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“.

🇷🇺🇺🇦 Last night Russian Geran drones struck an oil depot in Ukraine's Odessa region. pic.twitter.com/L3FfOlpGJI — Heyman_101 (@SU_57R) April 16, 2026

На няколко места са избухнали пожари, включително в Дунавския биосферен резерват, но те вече са потушени от спасителите, се казва в съобщението на Кипер.

„Повредени са административни сгради, оборудване и контейнери. Засегнати са най-малко шест частни жилищни сгради. За щастие, няма загинали или ранени“, информира областният управител.

Ликвидирането на последствията от атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район