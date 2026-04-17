Руска атака с дронове повреди пристанище Измаил, засегната е и Одеска област

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия

17 април 2026, 11:26
Източник: БГНЕС

Р уска атака с дронове през нощта нанесе щети на пристанищната инфраструктура в най-голямото украинско пристанище на река Дунав – Измаил, а един от безпилотните апарати навлезе на румънска територия, съобщиха днес украинските и румънските власти, предаде Ройтерс.

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия. То се превърна във важен и често атакуван логистичен център за Украйна по време на войната.

Атаката предизвика пожари, които бяха бързо овладени от службите за спешна помощ. Административни и производствени сгради, както и съоръжения на железопътната инфраструктура, бяха повредени, съобщи украинското Министерство за развитие на общностите и териториите.

"Атаките срещу пристанищната инфраструктура в региона продължават вече няколко дни подред", съобщи Министерството в Телеграм. Ведомството отбеляза, че няма ранени.

Украинските власти заявиха, че пристанището не е спряло работа.

Военновъздушните сили съобщиха, че Русия е изстреляла балистична ракета и 172 дрона срещу Украйна за периода от 18:00 ч. вчера до тази сутрин.

Частите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 147 дрона, но ракетата и 20 дрона са поразили осем места, добавиха те.

Губернаторът на Одеска област заявиха, че поне шест жилищни сгради са били ударени и добавиха, че атаката е предизвикала и пожар в природен резерват на Дунав.

Румънското Министерство на отбраната съобщи, че неговите радарни системи са засекли дрон, нарушил националното въздушно пространство при снощната руска атака срещу Украйна.

Щети има и по пристанищна, транспортна и жилищна инфраструктура в южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“.

На няколко места са избухнали пожари, включително в Дунавския биосферен резерват, но те вече са потушени от спасителите, се казва в съобщението на Кипер.

„Повредени са административни сгради, оборудване и контейнери. Засегнати са най-малко шест частни жилищни сгради. За щастие, няма загинали или ранени“, информира областният управител.

Ликвидирането на последствията от атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район

Източник: БТА, Пламен Йотински    
"Законна кражба": Д-р Николай Болтаджиев за драстичните разлики в цените на едни и същи лекарства в болниците

Експерти предупреждават за проблеми в модела на финансиране чрез НЗОК

Директорът на ICE Тод Лайънс подава оставка в края на май

Лайънс беше назначен през 2025 г. и ръководеше разширяването на агенцията

Григор Димитров изпадна извън топ 100 в ранглистата на ATP

Българският тенисист регистрира най-слабото си класиране от 2012 година насам

МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела след шестгодишно прекъсване

Кристалина Георгиева обяви възстановяване на контактите с правителството в Каракас

Какъв е правилният начин за гласуване с хартиената бюлетина?

Ако избирателят предпочете хартиена бюлетина има някои правила и забрани, с които трябва да се съобразява

С какви документи за самоличност може да се гласува в страната?

Документи за самоличност на 19 април: С какво е позволено да се легитимирате пред секционната комисия

88-годишен без книжка и с нерегистрирана кола катастрофира в Свищов

При инцидента са нанесени само материални щети, няма пострадали

Проучване на "Мяра": Кой влиза и кой остава на ръба за НС

Пет партии ще влязат със сигурност в 52-то Народно събрание, а три са на ръба на бариерата, според "Мяра"

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Redmi серията на Xiaomi се свързва с бюджетните смартфони, като традиционно компанията я използва, за да покаже, че такива устройства могат да имат и доста мощен хардуер. Сега А-серията за пръв път получава Pro модел, който да надгради постигнатото

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство по време на атака в Украйна

Букурещ съобщава за нарушаване на въздушното пространство близо до границата с Украйна

„Свещена война“ под флага на САЩ? Опасната игра с религията, която разгневи дори Папата

Това са дълбоки и сложни води, в които навлиза администрацията, като внушава, че има одобрението на най-висшата власт за войната си в Иран. Усещането за божествена мисия може да замъгли решенията и да даде оправдание за прегрешения на бойното поле.

"Нагъл, груб, арогантен човек": Стотици сигнали за измамни SMS-и и заплахи за запор от името на адвокатска кантора

Хора твърдят, че са били притискани за задължения отпреди 20 години, които вече са погасени по давност

Певецът D4vd е арестуван по подозрение за убийство в Лос Анджелис

Полицията разследва връзка между музикалния изпълнител и открити човешки останки

200 000 евро и списъци: Разбиха организирана мрежа за купуване на гласове във Варна

При акция на МВР са открити близо 200 000 евро, арестувани са четирима души, а разследването е под надзора на прокуратурата във Варна

Светли петък е! Припомняме си историята на едно от най-тежките гонения

Честваме и паметта на свещеномъченик Симеон Персийски

Осми вот за 4 години: Финал на предизборната кампания за изборите на 19 април

Над 6,5 милиона избиратели ще гласуват в над 11 000 секции в страната и чужбина

