Жена е отвлечена и пребита от бившия си приятел в Стара Загора

Ж ена на 29 години е била отвлечена и бита от бившия си приятел в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Пострадалата е подала сигнал, че около 4:00 часа през нощта в сряда е била отведена против волята си в дома на бившия си приятел на 35 години, с когото е съжителствала. Там тя е била държана заключена и ѝ е бил нанесен побой.

Късно вечерта жената успяла да избяга от дома на мъжа и подала сигнал на спешния телефон 112.

През вчерашния ден сигнал за домашно насилие е подала и 40-годишна жена. Тя обяснила пред униформените, че рано сутринта в дома ѝ в Стара Загора дошъл синът ѝ—на 24 години, и ѝ нанесъл побой. Пострадалата обяснила, че срещу него тя има издадена заповед за незабавна защита.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители двамата мъже са установени и задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

През март Районният съд в Стара Загора одобри споразумение и осъди на пет месеца затвор мъж, нарушил два пъти заповед за защита от домашно насилие.