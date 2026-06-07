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Мария Моденска: Кралицата, която започна революция

Когато италианската принцеса най-накрая ражда момче, протестантите пускат слух, че бебето е чуждо и е внесено тайно в кралското легло, за да започне мащабен преврат

7 юни 2026, 14:05
Мария Моденска: Кралицата, която започна революция
Източник: iStock

И сторията я помни като една от най-трагичните и същевременно опасни жени на британския трон. Мария Моденска – втората съпруга на крал Джеймс II – се превръща в катализатор на едно от най-значимите събития на Острова: Славната революция от 1688 г. Но как едно новородено бебе може да свали крал и да промени хода на историята, съобщава History Extra.

Когато през 1673 г. 15-годишната италианска принцеса Мария Моденска пристига в Англия, за да се омъжи за Джеймс, тогава все още херцог на Йорк, тя няма представа в какво гнездо на оси попада. Мария е красива, силно религиозна и ревностна католичка. А в протестантска Англия по това време католицизмът се смята за най-голямата заплаха за националната сигурност.

Кралят, който уплаши Англия

През 1685 г. съпругът ѝ се възкачва на трона като крал Джеймс II. Протестантският елит в Лондон е ужасен, но донякъде успокоен от един факт: кралят няма мъжки наследник. Двете му пораснали дъщери от първия брак, Мери и Ан, са възпитани като протестантки. Англичаните си казват: „Ще изтърпим този крал-католик, докато умре, а после на трона ще седне протестант.“

Но те не слагат в сметките младата кралица.

Скандалът в кралската спалня: Бебето в затоплящата се патера

На 10 юни 1688 г., след множество спонтанни аборти и починали в ранна възраст деца, Мария Моденска ражда живо и здраво момченце – Джеймс Франсис Едуард. Вместо радост обаче, в страната избухва паника. Раждането на принца означава само едно: ражда се вечна династия от католически владетели, които ще управляват Англия под диктовката на папата в Рим.

Протестантите веднага задействат мащабна кампания за фалшиви новини (пропаганда). Плъзва абсурдният, но светкавично разпространен слух, че кралицата всъщност е родила мъртво дете (или изобщо не е била бременна). Според конспирацията, чуждо бебе е било внесено тайно в кралската спалня, скрито в голяма месингова патера за затопляне на легла.

Въпреки че на раждането присъстват над 40 свидетели, слухът за „подхвърленото бебе“ става толкова популярен, че хората отказват да признаят легитимността на престолонаследника.

Славната революция и бягството в нощта

Скандалът е перфектното извинение за протестантските лордове. Те изпращат тайна покана до зетя на краля – нидерландския принц Вилхелм Орански (женен за най-голямата дъщеря на Джеймс, Мери), да нахлуе в Англия и да „спаси протестантската вяра“.

През декември 1688 г., докато армията на Вилхелм напредва, Мария Моденска показва невероятна смелост. За да спаси живота на сина си, тя се дегизира като перачка и посред нощ, в разгара на буря, прекосява река Темза с лодка, притискайки бебето към гърдите си. Тя успява да избяга във Франция, където крал Луи XIV ѝ предоставя убежище. Съпругът ѝ я последва малко по-късно, оставяйки трона без бой. Това събитие остава в историята като Славната революция.

Горчивият край на една прокудена кралица

Мария Моденска прекарва остатъка от живота си в изгнание в двореца Сен Жермен край Париж. Тя никога повече не се завръща в Англия. До края на дните си през 1718 г. тя подкрепя опитите на съпруга си, а по-късно и на порасналия си син (останал в историята като „Стария претендент“), да си върнат короната – опити, които завършват с провал.

Мария остава в историята като жената, която просто е искала да бъде майка, но чиято майчина радост се превръща в политически взрив, свалил династията на Стюартите от трона завинаги.

Източник: History Extra    
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