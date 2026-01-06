България

Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца

6 януари 2026, 06:20
Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България се прощава с легендата Димитър Пенев,

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Д нес облачността ще се задържи значително. На места, главно в Дунавската равнина и Рило-Родопската област, ще има превалявания от дъжд. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – между 14° и 19°. В по-голямата част от Дунавската равнина ще духа слаб северозападен вятър и видимостта временно ще се подобри. Температурите там ще останат без съществен дневен ход и максималните ще са между 2° и 7°. В София максималната температура ще бъде около 15°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е по-ниско от средното за месеца.
  
По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
  
В  планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

В сряда ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони ще е почти тихо и там температурите ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, на места значителни, а в Югоизточна България ще са придружени и с гръмотевици; със застудяването до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг.

Източник: БТА/НИМХ    
Облачност Валежи Вятър Температури Студен фронт Дунавска равнина Черноморие Планини Сняг Поледици
Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Цените на лекарствата се вдигат

Силно земетресение разтърси Япония

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Последни новини

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 22 минути

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Защо Баба Ванга разтревожи света с предсказанията си за 2026 година

България Преди 22 минути

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

.

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Любопитно Преди 26 минути

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 8 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 9 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Свят Преди 11 часа

Мадуро на този етап няма да иска освобождаване под гаранция

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 13 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 13 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 13 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Свят Преди 14 часа

Гренландия и Дания реагираха остро на заплахата на Тръмп

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 14 часа

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

,

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

България Преди 14 часа

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 14 часа

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

