Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

Жълт код за значителни валежи в половин България е обявен за днес

Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

Гуми се

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Жена намушка четирима души в центъра на София

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи

Ж ълт код за значителни валежи е обявен за западната половина на страната, включително областите Монтана, Враца, София-град, София-област, Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Плевен и части от Пловдив, Стара Загора, Габрово, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Източник: НИМХ

Синоптикът НИМХ Анастасия Стойчева прогнозира, че през последните дни на март България ще изпита рязка промяна на времето с обилни валежи и по-ниски температури. По нейни данни, месец март до момента е бил по-студен от нормалното за повечето райони, като температурите в западната част на страната са леко над нормата, докато в голяма част от страната са били около или под климатичните стойности с отклонение до минус 2 градуса.

Що се отнася до валежите, март е значително по-сух в сравнение с февруари, когато количествата надхвърляха 4-5 пъти нормата. През настоящия месец повечето региони от страната са получили между 20% и 50% от нормалните стойности, като само някои части на Южна България и Централния Балкан са получили между 50% и 80%.

Циклон, преминаващ през Балканите, ще донесе обилни дъждове и сняг, особено в планините и котловинните полета на Западна България, включително София. В столицата се очакват краткотрайни снежни валежи в събота сутринта, които няма да се задържат дълго. През следващите дни валежите ще продължат, като количествата на места могат да достигнат 35–50 литра на квадратен метър, предава NOVA.

Температурите ще се понижат още в началото на април - на около 1500 метра височина се очакват стойности до минус 5 градуса, което ще доведе до възможност за сняг и в по-ниските котловинни райони. След кратко затопляне в началото на седмицата, ново застудяване се очаква около 4 април.

Прогнозата за април до средата на месеца показва, че страната ще остане в по-дъждовен период с температури под климатичните норми, типично за пролетния климат у нас. Обстановката ще се редува - валежи, краткотрайно затопляне и нови студени нахлувания, като по-обилни дъждове се очакват най-вече в западната част на страната, а с отминаването на циклона - и в източните региони.

Според Стойчева, макар и да изглежда, че пролетта ще закъснее, тези валежи са важни за земеделието и природата. В по-високите части ще вали сняг, който при затопляне ще се превърне в вода, увеличавайки количеството, което достига до земята.

Синоптикът препоръчва да се следят предупрежденията за интензивни валежи, макар че към момента риск от наводнения е малък. Височинната карта показва, че застудяванията ще бъдат типични за края на март и началото на април, с редуване на по-студени и по-топли периоди.

Източник: NOVA    
Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Новият Mercedes-GLC на ток дебютира у нас, цените са ясни

Жена намушка четирима души в центъра на София
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

<p>Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене</p>

Хеликоптер се разби на Хаваите, трима души са загинали

Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

<p>Руският бизнес алармира Путин за щетите от ограниченията в интернет</p>

<p>Почитаме паметта на сирачето, което не предаде Христа</p>

<p>Да бъде театър! От &bdquo;Михаил Мишкоед&ldquo; до блясъка на ИКАР-ите</p>

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

Акция на службите в София, иззето е голямо количество наркотици

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Взривове разтърсиха Бейрут

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Мога ли да разхождам котката си навън

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

Роби разкри измамна схема

Зад блясъка: истинската история на Марая Кери

Рафиня се контузи, в Барселона на тръни

Зверев си уреди среща със Синер, след като размаза аржентинец

Вътрешният министър: Прокурорският син и още няколко души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Какво време ни очаква през април

