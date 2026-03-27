Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

Задържана е жената, за която се смята, че е намушкала четирима души в София

Ж ълт код за значителни валежи е обявен за западната половина на страната, включително областите Монтана, Враца, София-град, София-област, Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Плевен и части от Пловдив, Стара Загора, Габрово, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Източник: НИМХ

Синоптикът НИМХ Анастасия Стойчева прогнозира, че през последните дни на март България ще изпита рязка промяна на времето с обилни валежи и по-ниски температури. По нейни данни, месец март до момента е бил по-студен от нормалното за повечето райони, като температурите в западната част на страната са леко над нормата, докато в голяма част от страната са били около или под климатичните стойности с отклонение до минус 2 градуса.

Що се отнася до валежите, март е значително по-сух в сравнение с февруари, когато количествата надхвърляха 4-5 пъти нормата. През настоящия месец повечето региони от страната са получили между 20% и 50% от нормалните стойности, като само някои части на Южна България и Централния Балкан са получили между 50% и 80%.

Циклон, преминаващ през Балканите, ще донесе обилни дъждове и сняг, особено в планините и котловинните полета на Западна България, включително София. В столицата се очакват краткотрайни снежни валежи в събота сутринта, които няма да се задържат дълго. През следващите дни валежите ще продължат, като количествата на места могат да достигнат 35–50 литра на квадратен метър, предава NOVA .

Температурите ще се понижат още в началото на април - на около 1500 метра височина се очакват стойности до минус 5 градуса, което ще доведе до възможност за сняг и в по-ниските котловинни райони. След кратко затопляне в началото на седмицата, ново застудяване се очаква около 4 април.

Прогнозата за април до средата на месеца показва, че страната ще остане в по-дъждовен период с температури под климатичните норми, типично за пролетния климат у нас. Обстановката ще се редува - валежи, краткотрайно затопляне и нови студени нахлувания, като по-обилни дъждове се очакват най-вече в западната част на страната, а с отминаването на циклона - и в източните региони.

Според Стойчева, макар и да изглежда, че пролетта ще закъснее, тези валежи са важни за земеделието и природата. В по-високите части ще вали сняг, който при затопляне ще се превърне в вода, увеличавайки количеството, което достига до земята.

Синоптикът препоръчва да се следят предупрежденията за интензивни валежи, макар че към момента риск от наводнения е малък. Височинната карта показва, че застудяванията ще бъдат типични за края на март и началото на април, с редуване на по-студени и по-топли периоди.