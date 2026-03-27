Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

О чаква ни облачен и дъждовен петък. Още сутринта в Западна България започнаха валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждения за опасно време

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за голяма част от страната. Предупреждението е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, София-област и София-град, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Враца, Перник, Монтана, Видин, Плевен. На много места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици, като главно в Западна България и планинските райони количествата ще бъдат значителни.

Източник: НИМХ

Температури и вятър

Максималните температури в повечето населени места днес ще бъдат между 11° и 16°, а за София се очакват около 12°. Минималните температури сутринта бяха в интервала от 4° до 9°.

Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен източен вятър. Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

Прогноза за планините

В планините времето ще бъде изключително негостоприемно и облачно.

Сняг: Валежи от сняг ще има по високите части над 1400 метра надморска височина. В по-ниските планински райони ще вали дъжд.

Вятър: Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток.

Температури: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд се очакват валежи от дъжд по Южното Черноморие, а до вечерта те ще обхванат и северните райони.

Ще духа умерен източен вятър.

Максималните температури ще достигнат около 9°.

Температурата на морската вода е 7°-9°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгледи за почивните дни

През уикенда ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите, в по-ниските планински райони на Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

Внимание: Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да бъдат значителни по количество. В неделя ще духа до умерен северозападен вятър, а дневните температури ще бъдат относително по-ниски.