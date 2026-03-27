Внимание, жълт код в половин България и сняг в планините - какво време ни очаква днес?

27 март 2026, 06:30
Жена намушка четирима души в центъра на София

Оставиха в ареста обвинените за над милион фалшиви евро

Историческа среща в Пхенян: Лукашенко и Ким Чен-ун подписаха договор за приятелство

"Котката скочи от дивана и прелетя над масата": Земетресението в Гърция предизвика смут сред българи
Министър Дечев: Кметът на Кърджали и партийни симпатизанти опитали да нахлуят в РПУ заради задържан за купен вот

От слънце до сняг за 48 часа - гответе се за бърза промяна на времето

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

О чаква ни облачен и дъждовен петък. Още сутринта в Западна България започнаха валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждения за опасно време

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за голяма част от страната. Предупреждението е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, София-област и София-град, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Враца, Перник, Монтана, Видин, Плевен. На много места валежите ще бъдат придружени от гръмотевици, като главно в Западна България и планинските райони количествата ще бъдат значителни.

Температури и вятър

Максималните температури в повечето населени места днес ще бъдат между 11° и 16°, а за София се очакват около 12°. Минималните температури сутринта бяха в интервала от 4° до 9°.

Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – временно силен източен вятър. Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

Прогноза за планините

В планините времето ще бъде изключително негостоприемно и облачно.

Сняг: Валежи от сняг ще има по високите части над 1400 метра надморска височина. В по-ниските планински райони ще вали дъжд.

Вятър: Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток.

Температури: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд се очакват валежи от дъжд по Южното Черноморие, а до вечерта те ще обхванат и северните райони.

Ще духа умерен източен вятър.

Максималните температури ще достигнат около 9°.

Температурата на морската вода е 7°-9°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Изгледи за почивните дни

През уикенда ще се задържи предимно облачно с валежи. С понижението на температурите, в по-ниските планински райони на Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг, без да се задържа снежна покривка.

Внимание: Има повишена вероятност в неделя в източната половина от страната валежите да бъдат значителни по количество. В неделя ще духа до умерен северозападен вятър, а дневните температури ще бъдат относително по-ниски.

 

Жена намушка четирима души в центъра на София

Жена намушка четирима души в центъра на София

Мистерията на „синия камък“: Как един евтин сувенир се оказа научен феномен

Мистерията на „синия камък“: Как един евтин сувенир се оказа научен феномен

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

CATL предупреди САЩ, че не могат да правят EV без китайски технологии

carmarket.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 9 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 13 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 8 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 10 часа
Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Всички диетолози са единодушни: Това е най-здравословното олио за пържене

Любопитно Преди 10 минути

Ключово правило: не прегрявайте мазнините и избирайте минимално преработени продукти

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Любопитно Преди 11 минути

Ново изследване на корабокрушението на К-278 „Комсомолец“ в Норвежко море разкрива притеснителни нива на замърсяване около реактора, но природата показва неочаквана устойчивост

Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen

Бизнесменът Макс Баклаян напусна Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 7 часа

За първи път Платинените завършиха успешно вечерната си резервация

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

Свят Преди 7 часа

Докладът подчертава, че опитът от войната в Украйна показва вероятен сценарий при евентуален конфликт с НАТО

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Свят Преди 8 часа

Полицията на Хартфордшир потвърди, че ще преразгледа твърденията на жени

Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

Свят Преди 9 часа

Тръмп заяви, че срещу Мадуро могат да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Зеленски пристигна в Саудитска Арабия

Свят Преди 10 часа

Украйна предлага по-евтини средства за противодействие на дронове

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Уиткоф потвърди, САЩ преговарят с Иран, Пакистан посредничи

Свят Преди 11 часа

Освен това Уиткоф потвърди, че на Иран е представен план от 15 точки

Задържаха ученик за грабеж и побой

Задържаха ученик за грабеж и побой

България Преди 11 часа

Били нападнати две 15-годишни момчета

Пожар в София, открито е овъглено тяло

Пожар в София, открито е овъглено тяло

България Преди 11 часа

На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Тръмп: Просто ще продължим да ги бомбардираме

Свят Преди 12 часа

Според него отговорността е върху Иран да седне на масата за преговори и да прекрати войната

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

Близо 1,7 млрд. евро са договорени за модернизиране на България

България Преди 12 часа

Парите са по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Путин: Тази война може да има ефекта на COVID-19

Свят Преди 13 часа

Путин: Последиците от конфликта в Близкия изток все още трудно могат да се прогнозират с точност

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Свят Преди 13 часа

Полът на състезателите "ще бъде определян въз основа на еднократен SRY скрийнинг

<p>Учени алармират за нов щам на COVID-19&nbsp;с над 70 генетични промени</p>

COVID-19 мутира отново: Учени алармират за нов щам с над 70 генетични промени

Свят Преди 13 часа

Учените алармират за появата на BA.3.2 – наследник на Омикрон с над 70 мутации, който вече е засечен в 23 държави, включително Великобритания. Експертите проверяват дали новите генетични промени ще направят вируса по-устойчив на имунната защита

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

"Болката е запечатана в мозъка ми": Линдзи Вон с първо интервю след падането на Олимпиадата

Свят Преди 14 часа

Голямата Линдзи Вон проговори за първи път след зловещото падане на Олимпиадата. Ски легендата разказва за битката на лекарите да спасят крака ѝ и за папараците, които едва не попречиха на спасителната операция

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Дънди: Жената до мен е най-голямата ми подкрепа

Edna.bg

Замразена храна и кулинарни недоразумения отвеждат Шеф Манчев в Лом

Edna.bg

Ясни са четирите финални плейофа за Мондиал 2026 от Зона Европа

Gong.bg

Легендата Един Джеко и Босна си осигуриха дуел за Мондиал 2026 срещу Италия

Gong.bg

Как смяната на часа и на сезоните влияе на съня ни

Nova.bg

Задържаха жената, намушкала четирима в центъра на София

Nova.bg