България

Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

Инцидентът е станал след пререкание в ранните часове на 25 януари, пострадалият е без опасност за живота

26 януари 2026, 10:35
Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя
Източник: istock

Д вама братя на 34 и 18 години са задържани за нанесен побой пред дискотека в центъра на Разград, съобщават от МВР.

Инцидентът е станал около 02.00 часа на 25 януари.

Задържаха четирима, нанесли побой на мъж пред дискотека в Студентски град

По информация на полицията между двамата мъже и 35-годишен жител на село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, което прераснало в сбиване. В хода на конфликта братята са нанесли удари с ръце и крака на пострадалия.

Заради момиче: 21-годишен преби ученик в Разград

В резултат на побоя мъжът е с извадена очна протеза. Той е прегледан в МБАЛ-Разград и е освободен за домашно лечение, като няма опасност за живота му.

Двамата извършители са задържани в Районното управление на полицията в Разград. По случая е образувано досъдебно производство.

побой Разград братя задържани дискотека конфликт полиция пострадал насилие досъдебно производство Побой Разград
Последвайте ни

По темата

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не е прикован на легло

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Мистерията „Дискомбобулатор“: Какво знаем за тайното оръжие на Тръмп, което „изключи“ Венецуела?

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Смяна и актуализация на батерия на Tesla струва двойно на цялата кола

Смяна и актуализация на батерия на Tesla струва двойно на цялата кола

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 12 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 12 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 14 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Денков: Кирил Петков не е изявил желание да участва в листите на ПП</p>

Лена Бориславова извън листите, Кирил Петков остава в ПП: Денков очерта рамката за предсрочния вот и коалицията с ДБ

България Преди 14 минути

Той подчерта, че не става дума за "наказателна акция" срещу бивши членове на партията

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Oбичан холивудски фризьор почина на 55 години

Свят Преди 23 минути

Ким Во е работил с с известни личности, включително Гуинет Полтроу, Бритни Спиърс, Памела Андерсън, Голди Хоун, Кейт Хъдсън и Ума Търман

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Технологии Преди 47 минути

Компанията имаше големи амбиции за Apple Intelligence, но не успя да ги реализира. За тази година е подготвила мащабна смяна на стратегията си, която включва нов подход и фокус над браузъра Safari и гласовия асистент Siri

Принц Хари има две мисии в Афганистан

„Загубих приятели там“ – принц Хари с остър отговор към Тръмп

Свят Преди 52 минути

В интервю за Fox News на 22 януари Тръмп постави под въпрос дали съюзниците от НАТО биха „били там“, ако Съединените щати „някога се нуждаят от тях“

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

НОИ с нови данни: По-малко вдовишки добавки

България Преди 55 минути

Повече пенсионери взимат добавка за чужда помощ

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Кога ще са предсрочните парламентарни избори - прогноза от доц. Христо Орманджиев

Свят Преди 58 минути

Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията, добави той

.

Китайският капан: Как търгуват Москва и Пекин

Свят Преди 1 час

Обемът на търговията между Русия и Китай е спаднал за първи път от пет години насам

<p>Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал ескалира до стрелба</p>

Силна музика и шум от бормашина: Междусъседски скандал в София ескалира до стрелба с газов пистолет

България Преди 1 час

Скандал между съседите завършил със стрелба

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Кратката дрямка възстановява мозъка и подобрява ученето

Любопитно Преди 1 час

Проучване в списание "NeuroImage" показва, че дори кратка почивка може да помогне на мозъка да се възстанови и да подобри способността си да учи

Доналд Тръмп

Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

Свят Преди 1 час

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 2 часа

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Свят Преди 2 часа

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

Зимна буря парализира летища в САЩ

Зимна буря парализира летища в САЩ

Свят Преди 2 часа

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 3 часа

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 3 часа

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 3 часа

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Майките на Тейлър Суифт и Травис Келси заедно на фестивал

Edna.bg

Мъжът, който живее с лицето на Уил Смит и направи кариера от това!

Edna.bg

Нова информация за състоянието на Шумахер - има промяна

Gong.bg

Амад Диало се подигра на тактиката на Микел Артета

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Две деца загинаха при пожар в къща във Врачанско

Nova.bg