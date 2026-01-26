Мъж е с извадена очна протеза след побой, задържани са двама братя

Д вама братя на 34 и 18 години са задържани за нанесен побой пред дискотека в центъра на Разград, съобщават от МВР.

Инцидентът е станал около 02.00 часа на 25 януари.

Задържаха четирима, нанесли побой на мъж пред дискотека в Студентски град

По информация на полицията между двамата мъже и 35-годишен жител на село Желязковец, община Самуил, е възникнало пререкание, което прераснало в сбиване. В хода на конфликта братята са нанесли удари с ръце и крака на пострадалия.

Заради момиче: 21-годишен преби ученик в Разград

В резултат на побоя мъжът е с извадена очна протеза. Той е прегледан в МБАЛ-Разград и е освободен за домашно лечение, като няма опасност за живота му.

Двамата извършители са задържани в Районното управление на полицията в Разград. По случая е образувано досъдебно производство.