Жена подпали дома на баща си в село Дебелт, призна за палежа

Ж ена е подпалила умишлено дома на баща си в с. Дебелт, община Средец, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. Пожарът е унищожил напълно едноетажната къща и прилежащия към нея навес.

Сигналът за инцидента е подаден около 00:50 часа на 27 юни в Районното управление в Средец. Огънят е обхванал имот на ул. „Цвятко Радойнов" №107, обитаван от 62-годишен мъж. Пожарът е бил потушен от един екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

Баща и двете му деца загинаха в пожар, други две и жена му са ранени

От Областната дирекция на МВР – Бургас съобщиха, че в резултат на бързите полицейски действия е установено, че пожарът е предизвикан умишлено от 46-годишната дъщеря на собственика, която е жителка на с. Дебелт. По данни на полицията жената е направила пълни самопризнания.

Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Как да се предпазим при пожар?

Пожарната безопасност обхваща съвкупността от знания, умения и технически средства, насочени към предотвратяване на възникването на пожари и минимизиране на щетите и опасностите за живота при тяхното настъпване. В съвременния свят, където рискът от пожари в жилищни, обществени и промишлени сгради остава сериозно предизвикателство, познаването на правилата за реакция е критично за оцеляването.

Основните стъпки при пожар включват бърза оценка на ситуацията и незабавна евакуация. Първостепенно правило е запазването на самообладание, тъй като паниката често води до грешни решения. При откриване на пожар е необходимо незабавно сигнализиране на специализираните органи чрез телефон 112, като се предостави точна информация за местоположението и характера на инцидента. Ако пожарът е в начален етап, той може да бъде овладян с помощта на пожарогасители, при условие че това не застрашава здравето на лицето. При силно задимяване е от изключителна важност движението да се извършва ниско до пода, тъй като там концентрацията на кислород е по-висока, а нивата на токсични газове са по-ниски. Препоръчително е дишането да се филтрира чрез мокра тъкан. При евакуация от сграда никога не трябва да се използват асансьори, тъй като те могат да се превърнат в капан при прекъсване на електрозахранването. Вместо това следва да се използват аварийните стълбищни клетки.Важен аспект от превенцията е подготовката на дома и работното място. Това включва редовна проверка на електрическите инсталации и отоплителните уреди, както и инсталирането на автономни датчици за дим, които могат да алармират за опасност дори по време на сън. Важно е също така пътищата за евакуация да бъдат винаги свободни от препятствия, а пожарогасителните средства да бъдат достъпни и в изправност.

Исторически, необходимостта от противопожарна защита датира още от древността, когато градовете са били изграждани предимно от дървени материали. С развитието на урбанизацията, значението на превенцията нараства до степен, в която строителните норми днес включват задължителни изисквания за пожароустойчивост на конструкциите. Пожарната безопасност не е само индивидуална отговорност, а и колективен ангажимент, базиран на спазването на регулациите и личната информираност. Осъзнатото поведение в критична ситуация остава най-ефективното средство за съхранение на човешкия живот и ограничаване на разрушителната сила на стихията.