Жена е предадена на съд за фентанил и други наркотици за над 1,3 млн. евро

С офийската градска прокуратура (СГП) предаде на съд жена за държане с цел разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества на обща стойност над 1,3 млн. евро.

Задържаха наркодилърка с фентанил в София

Според обвинителния акт на 11 май 2026 г. в жилище в София жената държала без надлежно разрешително фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин.

Общото нетно тегло на наркотичните вещества е 1508,60 грама, а стойността им е оценена на 1 300 062,44 евро, съобщават от прокуратурата.

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Обвиняемата е задържана под стража

Деянието е квалифицирано като престъпление по Наказателния кодекс, свързано с държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

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Жената е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.