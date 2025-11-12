Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

"Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам аз да ви поздравя с това, че вчера България получи втори транш по плащанията по ПВУ. Сумата е в размер на 440 млн. евро, което е признание на ЕК за изпълнените етапни цели за второто плащане". С тези думи премиерът Росен Желязков откри заседанието на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС.
"Това е първото заплащане от 3 години насам по ПВУ, то настава тогава, когато остава по-малко една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля и необходимата експертиза, може да убеди ЕК. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели. Очакваме третия транш, който е близо над 1,6 млрд., да постъпи в рамките на настоящата година", допълни премиерът.
"С тези плащания ние гарантираме финансовата устойчивост на системата, и реформите, които сме поели с това. Това са реформи, свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари, върховенството на правото, и много други", обясни Желязков.
Очаквайте подробности!