Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

12 ноември 2025, 10:38
Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Тийнейджъри преминаха с

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

"Понеже съм сигурен, че никой няма да ни похвали, искам аз да ви поздравя с това, че вчера България получи втори транш по плащанията по ПВУ. Сумата е в размер на 440 млн. евро, което е признание на ЕК за изпълнените етапни цели за второто плащане". С тези думи премиерът Росен Желязков откри заседанието на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС.

"Това е първото заплащане от 3 години насам по ПВУ, то настава тогава, когато остава по-малко една година до края. Това плащане показва, че когато България има политическа воля и необходимата експертиза, може да убеди ЕК. Изпълнени са 58 от 59 етапни цели. Очакваме третия транш, който е близо над 1,6 млрд., да постъпи в рамките на настоящата година", допълни премиерът.

"С тези плащания ние гарантираме финансовата устойчивост на системата, и реформите, които сме поели с това. Това са реформи, свързани с енергетика, образование, обществени поръчки, борба с прането на пари, върховенството на правото, и много други", обясни Желязков.

Източник: БГНЕС    
