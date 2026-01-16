Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Н ародното събрание в момента е най-голямата предизборна платформа. Това каза пред журналисти във Велико Търново министър-председателят в оставка Росен Желязков в отговор на въпрос, свързан с изказвания от парламента, че "вместо да присъства на блицконтрол, премиерът се прави на ДНСК във Велико Търново“.

Желязков и министърът на енергетиката в оставка Жечо Станко провериха напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в града.

Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

"Днес правителството навършва една година и независимо че изпълняваме функциите си до назначаването на служебен кабинет, ние трябва да работим като изпълнителна власт, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена", заяви премиерът.

"Много ми е трудно да говоря в момента за успехи или за грешки", каза премиерът в оставка, попитан кои са най-големите грешки на правителството.

"Нека анализаторите да го коментират. В предизборната кампания вярвам, че негативният наратив ще е този, който ще говори вместо нас за това нещо", коментира още Желязков.

"За нас е важно, че постигнатият консенсус е за това да отидем колкото се може по-скоро на избори, да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. Така че трябва бързо да отиваме на избори и ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, по-бързо да се назначава", добави той.

По повод изказване на президента Румен Радев, че работата на партийните лидери не е да казват кога да е датата на изборите, а да направят така, че вотът да е прозрачен, премиерът в оставка каза: „Той е прав. Това е работата на всички участници в предизборната кампания, в процеса на изборите, но всеки един от участниците има възможността да сподели своите виждания“.

Желязков посочи, че правителството е подало оставка, за да може да се отиде на предсрочни избори, защото е било заявено, че се търси нова легитимност. Отлагането на намирането на нова легитимност не е в полза на обществените очаквания, както не е и в полза за по-ефективното изпълнение на всички ангажименти – и законодателни, и на изпълнителната власт, коментира Росен Желязков.

"В момента очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл", добави още той.

"Трябва да гарантираме здравето, правото на чист въздух и безопасна среда на всеки гражданин", коментира във Велико Търново Росен Желязков, след като с акт на РИОСВ-Велико Търново беше наложена принудителна административна мярка - спиране на производствена дейност на линия за ПДЧ на "Кроношпан"- Велико Търново.

Желязков отбеляза, че за този проблем правителството е било многократно уведомено.

"Поздравявам РИОСВ, че най-накрая съумяха да постигнат това, което е работа на всеки един контролен орган - да наложат мярка и санкции, когато се извършват неправомерни действия", заяви Росен Желязков.

"Гражданите на Велико Търново имат същото право но чист въздух, колкото гражданите на всяка една друга европейска страна с подобни производства", допълни той.

На въпрос дали ако компанията обжалва решението, това ще спре изпълнението на мярката, Желязков посочи, че в една правова държава правото на обжалване е гарантирано и съдът е органът, който може да се произнесе дали мярката ще остане ефективна.

„Освен буквата на закона, трябва да се следи и разумът на закона, а това повелява, че всичко трябва да се прави в името на суверена и българския гражданин“, каза Желязков.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов допълни, че актът на РИОСВ влиза в сила от тази сутрин, а в срок до 24 часа компанията трябва да представи план за безопасност и спиране на производството на ПДЧ. Панов припомни, че повече от четири години продължават усилията на местната власт за решаване на казуса.