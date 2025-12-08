Свят

Вижте как Борис Джонсън се преобрази във фея

Бившият британски премиер Борис Джонсън се преобрази в магическа фея с тиара и зелени крила за четвъртия рожден ден на дъщеря си Роми, забавлявайки децата и създавайки „хаос и магия“ на семейното парти

8 декември 2025, 10:54
Източник: Getty Images

Б орис Джонсън свали официалния костюм и се преобрази в магическа фея с крила и тиара за рождения ден на дъщеря си.

Бившият консервативен премиер на Великобритания  и съпругата му Кери, на 37 г., отпразнуваха четвъртия рожден ден на дъщеря си Роми с тематично парти, предаде The Sun.

Джонсън, на 61 г., беше заснет да забавлява децата, преобразен като фея – с тиара, гумени уши на елф и зелени крила. Съпругата му Кери определи събитието, провело се в зала близо до дома им в Оксфордшър, като „пълен хаос, но и истинска магия“.

Борис Джонсън стана баща за девети път

Тържеството идва малко след като семейството се завърна от почивка в Гърция, откъдето Кери сподели множество снимки. Още през август на гръцкия остров Евбея Борис показа нова визия в компанията на жена си и децата им – Уилфред (5 г.), Роми (4 г.), Франк (2 г.) и бебето Пъпи.

Публикуваните от Кери кадри от семейната им ваканция разкриват по-слабия вид и новата брада на Борис. Към снимките, на които той играе с децата си в пясъка, тя написа: „Нашето любимо място – Гърция.“

Борис Джонсън

Борис Джонсън е британски политик и бивш министър-председател на Обединеното кралство. Роден през 1964 г., той започва кариерата си като журналист. Джонсън става лидер на Консервативната партия и министър-председател през 2019 г., като неговият основен приоритет е осъществяването на Брекзит. Той спечели парламентарните избори през декември 2019 г. със силно мнозинство, осигурявайки подкрепа за своята сделка за излизане на Великобритания от Европейския съюз. През 2022 г. Джонсън подаде оставка от поста министър-председател след серия от скандали, свързани с нарушения на COVID-19 ограниченията в „Даунинг Стрийт“. В края на 2022 г. той неуспешно се опита да се кандидатира отново за лидер на Консервативната партия.

