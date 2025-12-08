Вижте как Борис Джонсън се преобрази във фея

Б орис Джонсън свали официалния костюм и се преобрази в магическа фея с крила и тиара за рождения ден на дъщеря си.

Бившият консервативен премиер на Великобритания и съпругата му Кери, на 37 г., отпразнуваха четвъртия рожден ден на дъщеря си Роми с тематично парти, предаде The Sun.

Джонсън, на 61 г., беше заснет да забавлява децата, преобразен като фея – с тиара, гумени уши на елф и зелени крила. Съпругата му Кери определи събитието, провело се в зала близо до дома им в Оксфордшър, като „пълен хаос, но и истинска магия“.

Boris Johnson caught on camera dancing in fairy wings https://t.co/8GVEMzwnLM pic.twitter.com/lWg4fWYZzd — The Independent (@Independent) December 7, 2025

Тържеството идва малко след като семейството се завърна от почивка в Гърция, откъдето Кери сподели множество снимки. Още през август на гръцкия остров Евбея Борис показа нова визия в компанията на жена си и децата им – Уилфред (5 г.), Роми (4 г.), Франк (2 г.) и бебето Пъпи.

Публикуваните от Кери кадри от семейната им ваканция разкриват по-слабия вид и новата брада на Борис. Към снимките, на които той играе с децата си в пясъка, тя написа: „Нашето любимо място – Гърция.“

