Революция и зрелищен финал в „Клетката“

Д ръзки действия, опасна престрелка и изненадващи обрати ни очакват в зрелищния финал на „Клетката“. Героите са на ръба и трябва да вземат тежки решения, а напрежението достига своята кулминация в отчаяната битка на „малкия“ човек срещу корумпираната система. Развръзката на криминалната драма е тази вечер от 22:00 ч. по NOVA, когато маските окончателно ще паднат.

Всички затворнички са под напрежение, докато Милкана (Иванка Шекерова) се бори за живота си. Назряващото недоволство зад решетките се увеличава всяка минута, но при вида на тарторката, жените стават войнствени, начело с жадната за отмъщение Велина (Яна Кузова). Ще оцелее ли Милкана и каква огромна промяна ще предизвика кървавият инцидент?

Проблемите с корупцията, унижението, незачитането на законите и лошите условия в затвора ескалират по брутален начин. Битката срещу порочната система приближава връхната си точка и заплашва да стигне до революция. Ще успее ли директорът Димитър Пелев (Асен Блатечки) да овладее драматичната ситуация, преди да е взела жертви?

Ина Арнаудова (Гергана Данданова) усеща, че ще се случи нещо много лошо на крачка от сбъдването на мечтата да види дъщеря си отново на свобода. Въпрос на броени дни е да се задейства освобождаването на Михаела, но тревогата на Ина расте. Тя подозира, че назряващите размирици в затвора ще осуетят пускането на дъщеря й. Има ли полезен ход Арнаудова и ще потърси ли помощта на любимия си Димитър?

В последно време тежките житейски удари провокират Михаела да осъзнае някои грешки и да порасне преждевременно. Тя вече е млада жена, която има силата да поеме нещата в свои ръце. 18-годишното момиче се превръща в изразител на революцията на обикновените хора срещу корупцията и беззаконието. Ще бъде ли чут гласа на младостта и коя истина ще преобърне внезапно целия свят на Михаела?

В изключително критично положение се намира и Тодор Арнаудов (Мартин Димитров). Настъпва съдбовният миг за последната част от неговия план как да се справи с Хами (Димитър Живков) и Архонта (Боян Младенов). Замисълът му е много рисков, но той е твърдо решен да рискува всичко, за да се измъкне от схемите на престъпниците. Какво е намислил Тото, ще успее ли да спаси себе си и своето семейство или ще плати висока цена за проявената дързост?

София Гендова (Жаклин Дочева) също е на ръба. Тя чувства, че трябва да обърне посоката на живота си и да се промени, за да преодолее болката и отчаянието си. Ще признае ли истината и на какво е готова, за да продължи напред? Ще достигнат ли героите до своето вътрешно освобождение от „клетката“ в тях самите? Кой ще се пребори за своя истински втори шанс и кой ще получи фатално възмездие?

