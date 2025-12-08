Марджъри Тейлър Грийн: Републиканците се подиграваха на Тръмп зад гърба му

Р епубликанците в Конгреса са се подигравали на Доналд Тръмп зад гърба му, но рязко са започнали да го подкрепят, след като е спечелил номинацията на партията за президент 2024 година. Това заяви депутатът Марджъри Тейлър Грийн, предаде Newsweek.

„Гледах как много от колегите ми преминаха от това да му се присмиват, да се подиграват на начина, по който говори, и постоянно да ме атакуват заради подкрепата ми за него, до момента, в който той спечели първичните избори през 2024 г. Тогава всички започнаха да му се умилкват и за пръв път си сложиха шапка MAGA“, заяви републиканката от Джорджия в интервю за „60 минути“ в неделя, 7 декември.

BREAKING: In a stunning moment, Marjorie Taylor Greene just exposed how Republicans make fun of Donald Trump behind his back. This is incredible. pic.twitter.com/9wLYDzOwSn — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) December 7, 2025

Изявлението ѝ е направено, след като през януари тя обяви, че се оттегля от Конгреса с мотива, че не иска нейният избирателен район „да преминава през болезнени и злостни първични избори срещу мен, водени от президента, за когото всички се борихме“.

Greene Says GOP Colleagues Made Fun Of Trump Behind His Back, Now ‘Terrified’https://t.co/pScaXypJxV pic.twitter.com/0Xdj7O2Way — Forbes (@Forbes) December 8, 2025

Всичко това се случва на фона на публичния разрив между нея и Тръмп през последните месеци, породен от критиките ѝ към неговата позиция за документите по случая „Джефри Епстийн“, както и по въпроси на външната политика и здравеопазването.

"Оттеглям подкрепата си за конгресменката Марджъри Тейлър Грийн", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл" и добави: "Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", по адрес на законодателката от щата Джорджия, която открито критикува икономическата му политика, както и начина, по който подхожда към много деликатния случай "Епстийн".