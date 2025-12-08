Любопитно

„Чисто, без огън и дим“: жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда

 

8 декември 2025, 10:28
„Чисто, без огън и дим": жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
Източник: Vivacom

П овече от 200 души от селата Малево, Узунджово, Конуш и гр. Хасково се включиха в поредица от обучения и доброволчески дейности по проекта „Чисто, без огън и дим“. Инициативата се реализира от читалище „Никола Вапцаров“ с подкрепата на Vivacom Регионален грант и цели да ангажира местните общности като им предостави практически знания за превенцията на пожари и връзката между човешката дейност и екологичните рискове в региона.

Източник: Vivacom

Проектът акцентира върху основните причини за възникване на пожари в земеделски и горски територии, както и върху ролята на човешката небрежност – от изхвърлени цигари, през неправилно палене на огън, до изгаряне на отпадъци и растителни остатъци. Чрез открити дискусии, образователни дейности и практически обучения, възрастните хора от региона, деца и техните родители научиха как замърсяването и изоставените отпадъци увеличават риска от пожари, и как това влияе на климатичните промени.

Източник: Vivacom

„Когато говорим с хората на разбираем език и показваме добри примери, те не просто слушат – те започват да действат. Видяхме желание, активност и ангажираност сред различни възрастови групи. За нас този проект е началото на устойчив диалог за това как да пазим природата около нас“, добавиха от читалище „Никола Вапцаров“.

Основните дейности по проекта включваха почистване на замърсени терени около населените места, боядисване на детски кът с помощта на деца и техните родители, както и поставяне на къщички за птици. По време на доброволчески уикенд, участниците изградиха палатков лагер и се включиха в образователни игри и забавни дейности като риболов, барбекю и кино под звездите.

Източник: Vivacom

„Радваме се, че имахме възможност да подкрепим проект, който акцентира върху една изключително важна тема – горските пожари и опазването на околната среда. Инициативата „Чисто, без огън и дим“ показа, че когато общностите разполагат с практични знания и необходимата подкрепа, те се превръщат в активен участник в намирането на решения“, сподели Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна програма на телекома. За десет години инициативата е подкрепила 128 проекта от цялата страна с над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Песков: Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

Песков: Среща между президентите Путин и Тръмп преди Нова година засега не се планира

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

