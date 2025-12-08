Над 160 земетресения разтърсиха Аляска за 24 часа след трус с магнитуд 7

А ляска преживя рязък скок в сеизмичната активност през уикенда, след като мощно земетресение с магнитуд 7,0 предизвика серия от 164 регистрирани труса в рамките на по-малко от денонощие, показват данните на Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирани от Newsweek .

Първоначалният трус, ударил в събота близо до Якутат, разклати югоизточна Аляска и части от Канада, като през целия ден продължиха да се усещат вторични трусове.

Два силни труса до Аляска

Няма съобщения за жертви или сериозни щети, както и не са издавани предупреждения за цунами.

Аляска е един от най-сейсмоактивните региони в Съединените щати, тъй като се намира в зоната на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ – област, известна с честите и понякога разрушителни земетресения вследствие на взаимодействието между тихоокеанската и северноамериканската тектонична плоча.

Съботното земетресение е регистрирано на плитка дълбочина от около 10 километра, което е увеличило силата на разлюляване на повърхността. По класификацията на Мичиганския технологичен университет трусовете между 7,0 и 7,9 се определят като „големи“ и имат потенциал за сериозни щети, ако се случат близо до населени места.

Над 30 къщи са евакуирани след труса в Аляска

Жители дори в далечната Анкъридж, както и общности в канадската територия Юкон, съобщиха, че са усетили труса.

В рамките на 24 часа след основното земетресение сеизмичните мрежи са отчели 164 труса в района. Много от тях са следтресения, включително няколко с магнитуд над 5,0. Подобен брой вторични трусове е нормален след силно земетресение, тъй като земната кора се пренарежда по разломните линии.

NASA припомня, че Аляска регистрира повече значителни земетресения от всеки друг американски щат. Исторически силни трусове като земетресението на Островите Рат през 1965 г. с магнитуд 8,7 подчертават тази тенденция.

Щатският сеизмолог на Аляска Майкъл Уест коментира, че 40 минути след труса е било ясно, че се развива „много активна серия от следтресения“. Той предупреди, че при земетресение от такъв мащаб са възможни свлачища и нарушения по пътищата, макар засега да няма потвърдени данни.

Сержант Калиста Маклеод от Канадската кралска конна полиция в Уайтхорс съобщи, че трусът е бил широко усетен, но няма сигнали за щети или пострадали.

Сеизмолози и местните власти ще продължат да следят внимателно активността в югоизточна Аляска след земетресението и последвалите вторични трусове.