Защо едни българи плащат осигуровки, а други – не

И ма неравнопоставеност между отделните професионални групи по отношение на социалното осигуряване, това твърди депутатът от ПП-ДБ Любен Иванов. Той дава за пример съдебните служители и тези на Министерството на вътрешните работи, които не плащат социални осигуровки от собствения си доход, докато работещите на минимална заплата продължават да понасят пълната тежест на осигурителните вноски, въпреки значително по-ниските си доходи.

Това създава усещане за несправедливост и различни правила за различните категории граждани, посочва Иванов в питане до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

В отговор министърът посочва, че трудовите правоотношения на тези служители, поради особения им статут, са уредени в специални закони – Закон за държавния служител, Закона за МВР и Закона за съдебната власт. В тях са предвидени редица ограничения за тези служители, които не са предвидени за работещите по трудово правоотношение по Кодекса на труда, пише сайтът pariteni.bg.

Така например държавните служители по ЗДСл и по Закона за МВР не могат да извършват работа по трудов договор освен като преподаватели във висше училище. Освен това не е допустимо да работят и по друго служебно правоотношение, да упражняват дейност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски представител, прокурист, ликвидатор и синдик.

Те ежегодно подават пред органа по назначаването им декларация за имущество и интереси. Държавните служители нямат право на ефективна стачка за защита на трудовите си права, на тях не може да им се определят допълнителни възнаграждения, в това число за придобит трудов стаж и опит. В същото време имат максимални размери на основната трудова заплата, посочва министърът.

По отношение на съдебните служители също са предвидени редица ограничения. Те не могат да работят на трудов договор при друг работодател освен като преподаватели, не могат да упражняват свободна професия като адвокат и нотариус например, да имат фирма или да са съдружник в такава, както и да бъдат назначени като прокурист, синдик, управител, както и да бъдат избирани за общински съветници.

Условията и редът на държавните служители и тези от системата на МВР и съда също са уредени по различен начин. Според Кодекса за социално осигуряване осигурителни вноски за тях се дължат върху получените или начислени, но неизплатени брутни месечни заплати, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход и не по-малко от минималната работна заплата за страната и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт, допълва министърът.