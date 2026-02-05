Желязков и генералният секретар на ОИСР представиха икономическия преглед на България

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

"Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г."

Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

България започна разговори за присъединяване към ОИСР

"ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят", отчете Желязков.

По думите му в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018-2020, втората за периода – 2021-2023 г., а третата за – 2023 – 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета, съобщи премиерът в оставка.

Той каза, че до настоящия момент за 2025 г. страната ни е приключила следващите девет досиета плюс две, които всеки момент ще бъдат приключени, тоест общо 11.

"Остават ни още седем, които тази година щяха или ще бъдат приключени успешно, за да може България да стане част от тази организация", подчерта Желязков и добави, че това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната за средата, в която се развива нашето общество и условията, за които българският бизнес може да изпълнява своята успешна роля.

Корман посочи като основни предизвикателства за България: сравнително ниската производителност на труда, застаряващото население и разходите за пенсии, бедността, корупцията и влошаващото се качество на образованието.

"Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за конкурентоспособността на страната се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда, всичко онова, което е свързано с по-доброто функциониране на публичната администрация. Става въпрос за онези предпоставки, които могат да създадат по-голяма добавена стойност и по-голяма продуктивност на работната сила в България като се отчитат и всички предизвикателства в това число и демографските такива, както и предизвикателствата пред социалните системи на страната", каза Желязков.

Донев: Членството в ОИСР е основен приоритет

След представянето на доклада от Матиас Корман българският премиер заяви, че България винаги е успявала и това винаги е било по трудния начин.

"И членството на България в ЕС беше предхождано от криза, и участието ни в банковия съюз, пътят към Шенген и еврозоната бяха предшествани от години на нестабилност, като в момента пак сме в период на политически неясноти за това по какъв начин ще посрещнем тези предизвикателства", отбеляза Росен Желязков.

Той изрази надежда, че този национален подход ще ни доведе до добър край и до членство в ОИСР още през 2027 година.

"България, в нелека конкуренция с Румъния и Хърватска в нашия регион, ще бъде 39-ият член на ОИСР", посочи премиерът в оставка и изрази увереност, че всяко следващо правителство на България ще работи за това.

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност, се посочва на сайта на Министерството на външните работи. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план "Маршал") за възстановяване на Европа след Втората световна война.