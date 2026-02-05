България

Желязков и генералният секретар на ОИСР представиха икономическия преглед на България

Желязков: Това е огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната

Обновена преди 51 минути / 5 февруари 2026, 09:52
Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг
Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.
След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му

След записите от АГ кабинет: Задържаха д-р Венелин Иванов и съпругата му
КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

КНСБ: България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години
Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ

Напрежение в Каварна: Ще останат ли децата без достъп до медицинска помощ
От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?
Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

Претърсиха осем адреса заради изтеклите кадри от гинекологичен кабинет в София

"Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г."

Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова. 

България започна разговори за присъединяване към ОИСР

"ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят", отчете Желязков.

По думите му в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018-2020, втората за периода – 2021-2023 г., а третата за – 2023 – 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета, съобщи премиерът в оставка.

Той каза, че до настоящия момент за 2025 г. страната ни е приключила следващите девет досиета плюс две, които всеки момент ще бъдат приключени, тоест общо 11.

"Остават ни още седем, които тази година щяха или ще бъдат приключени успешно, за да може България да стане част от тази организация", подчерта Желязков и добави, че това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната за средата, в която се развива нашето общество и условията, за които българският бизнес може да изпълнява своята успешна роля.

Корман посочи като основни предизвикателства за България: сравнително ниската производителност на труда, застаряващото население и разходите за пенсии, бедността, корупцията и влошаващото се качество на образованието.

"Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за конкурентоспособността на страната се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда, всичко онова, което е свързано с по-доброто функциониране на публичната администрация. Става въпрос за онези предпоставки, които могат да създадат по-голяма добавена стойност и по-голяма продуктивност на работната сила в България като се отчитат и всички предизвикателства в това число и демографските такива, както и предизвикателствата пред социалните системи на страната", каза Желязков.

Донев: Членството в ОИСР е основен приоритет

След представянето на доклада от Матиас Корман българският премиер заяви, че България винаги е успявала и това винаги е било по трудния начин.

"И членството на България в ЕС беше предхождано от криза, и участието ни в банковия съюз, пътят към Шенген и еврозоната бяха предшествани от години на нестабилност, като в момента пак сме в период на политически неясноти за това по какъв начин ще посрещнем тези предизвикателства", отбеляза Росен Желязков.

Той изрази надежда, че този национален подход ще ни доведе до добър край и до членство в ОИСР още през 2027 година.

"България, в нелека конкуренция с Румъния и Хърватска в нашия регион, ще бъде 39-ият член на ОИСР", посочи премиерът в оставка и изрази увереност, че всяко следващо правителство на България ще работи за това. 

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност, се посочва на сайта на Министерството на външните работи. Тя e наследник на Организацията за европейско икономическо сътрудничество, създадена да управлява американската и канадска финансова помощ (т.нар. план "Маршал") за възстановяване на Европа след Втората световна война. 

Източник: Министерски съвет, БТА    
Желязков ОИСР
Последвайте ни
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

„Ледникът на Страшния съд“ може да наводни Земята. Може ли 50-километрова стена да го спре?

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

КЕВР с подробности за проверката на сметките за ток

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

Един на всеки четири автомобила, произведени в Германия, е бил EV

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Свят Преди 1 час

"Толкова много хора с власт ви провалиха", заяви премиерът, обръщайки се към жертвите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Крис Нот: „Имах късмет, че Тузаря умря“ – нова атака срещу „Сексът и градът“

Любопитно Преди 1 час

Само седмица след като 71-годишният Нот беше отстранен от продукцията, срещу него бяха повдигнати обвинения в сексуално посегателство, които той категорично отрече

<p>&quot;Целувки от Брюксел&quot;: Връзките на Епстийн с белгийската столица</p>

"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица

Свят Преди 1 час

Документи разкриват плановете за пътуване на осъдения сексуален престъпник и контактите му с модни агенции

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Честит юбилей на Вяра Анкова, главен оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“

Любопитно Преди 1 час

Вяра Анкова е една от най-уважаваните фигури в българския медиен сектор с богат професионален път

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?

Свят Преди 1 час

Планът на американския президент да продава венецуелски петрол на Индия звучи добре, но може да се окаже оперативно сложен, предупреждават анализатори

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любов като от филм: Историята на Марго Роби и съпруга ѝ Том Акърли

Любопитно Преди 1 час

Актрисата от "Барби" и съпругът ѝ, който е продуцент, се запознават през 2013 г. и оттогава тя не спира да говори за силната им връзка

<p>КС реши да разгледа казуса с мандата на Сарафов</p>

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

България Преди 2 часа

В заседанието участваха 12 конституционни съдии

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Третият гастрол на „Кариера и живот – Защо в България?“ в Лондон ще се проведе на 22 март

Любопитно Преди 2 часа

Мария Илиева, Стилиян Петров, Велизар Величков и Александър Каролев ще споделят своите лични истории на успеха

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

България Преди 2 часа

Христанов: Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ

.

Тревожно: Вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

Свят Преди 2 часа

Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Бил ли е Джефри Епстийн руски шпионин?

Свят Преди 2 часа

В документите има множество препратки към руски организации и Москва

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

Принцесите Беатрис и Юджини в капана на мръсните тайни на родителите си

Свят Преди 2 часа

<p>Русия след преговорите в Абу Даби:&nbsp;Москва е отворена за сътрудничество със САЩ, но има условие</p>

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

Свят Преди 3 часа

Шестте реактора не работят, а централата разчита на външно електрозахранване

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Любопитно Преди 3 часа

Кристиано Роналдо навършва 41 години на фона на напрежение с Ал-Насър и несигурно бъдеще в клуба, докато паралелно планира участие на Мондиал 2026 и сватба с Джорджина Родригес след турнира

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Българин е осъден за изнасилване, след като измамил проститутка в Белгия

Свят Преди 3 часа

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

ЦРУ прекратява публикуването на справочника World Factbook

Свят Преди 3 часа

Справочникът е пуснат за първи път през 1962 г.

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Честит юбилей на главния оперативен директор на „Нова Броудкастинг Груп“ - Вяра Анкова!

Edna.bg

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Edna.bg

БФС, МОН и ММС подписаха важен меморандум

Gong.bg

Огромно признание за Александър Везенков, подгони Никола Миротич

Gong.bg

Задържаха гинеколога, от чийто кабинет изтекоха записи. IP адресите – в страни извън ЕС

Nova.bg

Няма подаден нито един сигнал за завишени сметки за ток до КЕВР

Nova.bg