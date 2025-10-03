В Германия се питат: Ще изчезнат ли парите в брой?

Щ е изчезнат ли парите в брой? Много германци се тревожат, че точно това може да се случи с въвеждането на дигиталното евро, което е прието като проект от Европейската централна банка (ЕЦБ) още през юли 2021 година, съобщи Deutsche Welle.

"Парите в брой ще останат!", казва Буркхард Балц от управителния съвет на германската Бундесбанк пред обществената медия АРД. В тази връзка той припомня неотдавнашните прекъсвания на електрозахранването в Испания, когато банкоматите и устройствата по магазините за плащане с кредитни карти не работеха, а компютрите не можеха да обработват плащания.

Не на последно място този пример от Испания показа ясно, че при инциденти, природни бедствия или саботажи парите в брой са единственото средство за извършване на необходимите трансакции.

Парите в брой са културно богатство

Освен при извънредни ситуации, плащанията с пари в брой са необходими в ежедневието – например когато продаваме стария си автомобил, казва директорът на Потребителската централа в германската провинция Хесен Филип Вендт. При такива сделки парите в брой са най-сигурното средство за разплащане, тъй като купувачът и продавачът обикновено не се познават.

Но той отива и още по-далеч: Вендт смята парите в брой за културно богатство, което трябва да се съхрани. Само с пари в брой децата могат да научат какво представляват парите и как да боравят с тях. "Трябва да се погрижим парите в брой да не останат в миналото", призовава в тази връзка Вендт.

Цената на парите

Германската Бундесбанк и Европейската централна банка отговарят за емитирането, контрола и поддържането на парите в Германия. И те полагат немалко усилия за осигуряването на достатъчно пари в брой. А през последните години търсенето е нараснало - най-вече заради различните кризи, както става ясно от доклад на ЕЦБ. Изследователите са установили, че търсенето на пари в брой е било особено силно при световната финансова криза от 2008, при гръцката дългова криза, при пандемията от Ковид и от началото на войната срещу Украйна насам.

Дигиталното евро – все още само на теория

Когато някой ден дигиталното евро стане реалност, частните лица ще могат да пълнят т.нар. wallet (портфейл) в техния смартфон с дигитални пари, а плащанията ще се извършват директно от телефона. Тези частни портфейли ще имат лимит от 3000 евро, предназначени за плащания. И за разлика от чисто фиктивните и неконтролирани от никакви власти биткойни, дигиталното евро ще е гарантирано от централните банки.

А кога ще бъде въведено дигиталното евро? "Бихме били щастливи, ако стартираме през 2028 година", казва Буркхард Балц от управителния съвет на германската Бундесбанк.

От Европейската централна банка публикуваха тези дни проучване, озаглавено "Останете спокойни и запазете пари в брой", в което ролята на банкнотите и монетите по време на кризи се разглежда по-подробно. "Резултатите показват, че уникалните характеристики на парите в брой – че са осезаеми, устойчиви, не зависят от интернет и са широко разпространени – са от решаващо значение в кризисни ситуации."