Заради завишени нива на уран в питейната вода: Харманли и две села минават на водоноски

Н аселението на харманлийските села Надежден и Остър камък ще бъде захранвано с питейна вода чрез водоноски. Това се налага заради засечено превишено ниво на уран, съобщи областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, предаде БТА.

Тя посочи, че по съобщените ѝ данни от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), при проведен лабораторен контрол на водата отчетеното количество естествен уран е 31,2 микрограма на литър при максимално допустима съгласно действащата нормативна уредба стойност от 30 микрограма на литър.

Във връзка с установеното отклонение и на основание издадено разпореждане от РЗИ - Хасково, питейната вода се определя като негодна за консумация и за използване при приготвяне на храна, както в селата, така и в Харманли.

Направено е предписание към ВиК за осигуряване на водоноски, обясни д-р Здравкова.

От Община Харманли съобщиха на официалната си Facebook страница, че заради ситуацията е създадена организация за осигуряване на вода, годна за пиене и готвене. В детските градини на територията на общината ще бъде осигурена бутилирана вода за питейни нужди, както и за приготвяне на храна. Необходимото количество за приготвяне на храна в "Социален патронаж" и Центъра за работа с деца и младежи ще бъде ежедневно доставяна вода, която ще се съхранява в специално подготвени съдове. В социалните центрове за деца и възрастни също ще бъде доставена вода, която ще се съхранява в специално подготвени съдове.

От общинска администрация съобщиха още, че в сградата на местния клон на ВиК ще бъде разположена стационарна водоноска, достъпна за всички граждани.